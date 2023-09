Der weltweit größte Außenwerber JC Decaux gewinnt die OoH-Rechte für Toulouse. Die viertgrößte Stadt Frankreichs teilt die Verträge in den Betrieb von Möbeln in der Stadt sowie von Buswartehallen in der ganzen Metropolregion. Beide Zuschläge gingen für die nächsten 15 Jahre an JC Decaux.

Die Vertragsverlängerung für Toulouse Métropole umfasst 1.638 Buswartehallen. Davon haben 20 integrierte Displays und 10 davon haben begrünte Flächen. JC Decaux plant im Rahmen des neuen Vertrags die Einführung energieeffizienterer Lösungen. Neue LED-Beleuchtungen mit einstellbarer Lichtintensität beispielweise sollen den Energieverbrauch der beleuchteten Hallen senken.

Der Vertrag mit der Stadt umfasst 559 zwei-Quadratmeter große Stadtinformationstafeln, 55 acht-Quadratmeter große Möbel, 66 zwei-Quadratmeter große DooH-Flächen, 40 Eventmöbel, 52 freistehende Werbetafeln und 30 Litfaßsäulen für Anzeigen kultureller Veranstaltungen. Auch hier will JC Decaux die Beleuchtung stromsparender gestalten.

Die meisten der bereits vorhandenen Buswartehallen beziehungsweise Stadtmöbel sollen erhalten bleiben. Wo nötig, sollen entsprechende Renovierungsarbeit erfolgen. Neue Möbel, die dazukommen, sollen aus wiederverwertbarem oder recyceltem Material hergestellt werden. Zu den Stadtmöbeln gehören Werke von Architekten und Designer wie Lord Norman Foster sowie Entwürfe von JC Decaux und Cité Concept.