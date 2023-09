Penny macht jetzt auch virtuell Out-of-Home-Werbung: In den neuen Folgen der RTL-Soap „Unter uns“ wird der Discounter zu einem der zentralen Orte der Serie. Wenn die Bewohner der fiktiven Kölner Schillerallee hier einkaufen, sehen die Fernsehzuschauer auch eine feste OoH-Stele. Auf dieser präsentiert Penny die zum Ausstrahlungszeitpunkt aktuellen Angebote. Mithilfe einer Augmented-Reality-Anwendung werden die Platzierungen in der Stele eingeblendet.

Das physische, groß angelegte Product Placement inklusive virtueller Retail-Media-Kampagne buchte Penny beim RTL-Vermarkter Ad Alliance. Die Vereinbarung läuft von Mitte September 2023 bis Mai 2024. Bis dahin wird der Penny-Markt alltäglicher Bestandteil der Serie sein, die RTL montags bis freitags von 17:30 bis 18:00 Uhr ausstrahlt.

Unter Uns hatte sein Debüt bereits 1994 – seit Anfang der 2000er ist der Supermarkt auf der Schillerallee Teil der Serienkulisse. Bis zuletzt trug er den Namen Frisch & Gut. Jetzt steht er nicht nur unter dem Penny-Logo, sondern präsentiert sich auch im gewohnten Penny-Erscheinungsbild. Charakteristisch sind beispielsweise die Zedernholzelemente auf der Fassade.

Schillerallee passt zur Penny-Markenbotschaft

Jan Flemming, Geschäftsleiter Penny Marketing & Rewe Group Media, sagt: „Penny positioniert sich seit Jahren authentisch und erfolgreich als der Discounter in der Nachbarschaft. Ich freue mich, dass wir nun ganz nah in der Unter-uns-Nachbarschaft sein werden. Damit gilt ‚Erstmal zu Penny‘ nun auch für die Schillerallee und all ihre Fans. Die Eröffnung des Marktes ist für uns ein innovativer Weg, unsere Marke und ihre Werte zu zeigen.“

„Unsere täglichen Serien bieten den Zuschauenden hohes Identifikationspotential und Involvement. Native und authentische Platzierungen fügen sich da hervorragend in das Seherlebnis ein“, sagt Lars-Eric Mann, CMO von Ad Alliance. „Mit Penny konnten wir einen Partner gewinnen, der deutschlandweit zum Stadtbild gehört.“

Fester Kampagnen-Platz in der Serienwelt

Die OoH-Integration soll zusätzliche Sichtbarkeit für Penny generieren. Außerdem sollen die tagesaktuellen Kampagnen in den linearen TV-Spot überleiten, den Penny auf RTL schaltet. Wie echtes Retail Media nutzt auch die virtuelle Fläche den Standort- und Zielgruppenvorteil eines Supermarktes: Penny verstärkt damit die Bindung zu den Fernsehzuschauern – und der Produktionsfirma UFA Serial Drama verschafft die OoH-Fläche zusätzliche Einnahmen.