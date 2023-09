Nachdem Rewe vor einem Jahr einen massiven Ausbau seines Instore-Retail-Media-Portfolios angekündigt hatte, geht der Retailer nun den nächsten Schritt: Ab dem vierten Quartal stehen Advertisern erste Targetings bei der Buchung der rund 3.000 DooH-Screens zur Verfügung. Im Zuge dessen wird das komplette Digital Signage-Inventar von Rewe programmatisch angebunden und entsprechend buchbar.

„Für uns ist das eine folgerichtige Weiterentwicklung – wir können hochrelevante Marketing-Botschaften zielgerichtet aussteuern und bieten unseren Werbetreibenden hohe Konvenienz und Flexibilität “, sagt Christian Raveaux, Head of Customer Insights & Media – dem Team, das für das Retail-Media-Portfolio zuständig ist.

Die Targetings des ersten Schritts sind marktbasiert: So können interessierte Unternehmen beispielsweise bereits nach Bundesländern, Städten, PLZ-Gebieten oder auch nach Rewe-Regionen werben. Möglich sind aber auch distributionsangepasste Werbeausspielungen. Das heißt, dass die Werbung einer Herstellermarke nur in den Märkten ausgespielt wird, in denen das Produkt auch distribuiert ist.

SSP1 für den Anschluss

Für die programmatische Ausspielung nutzt Rewe die SSP1 der One Tech Group, die an die IT-Infrastruktur von Rewe angebunden ist. „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Rewe. Mit der SSP1 bieten wir die führende, unabhängige Supply-Side Plattform für DooH und Retail Media an und ermöglichen Rewe auf dieser Basis, die hoch attraktiven Instore-Media-Inventare gegenüber Werbekunden bestmöglich zu vermarkten“, sagt Daniel Siegmund, Founder und Managing Director der One Tech Group.

Das neue Targetingkonzept und das programmatische Setup wurde mit dem Support des Unternehmens Marketing of Moments, das als Berater operiert, aufgesetzt.

Für den Ausbau von Retail Media in den Rewe-Märkten will Christian Raveaux das Tempo hochhalten: „Diese Targetings sind erst der Anfang. Rewe verfügt über vielfältige eigene Zielgruppen-und Käuferdaten, sodass in einem nächsten Schritt Targetings auf Basis der Rewe 1st-Party-Daten folgen werden. Das bedeutet für Advertiser passgenaue Ausspielungen mit einem deutlichen Mehrwert durch einzigartige Audiences und für uns gegenüber dem DooH-Wettbewerb einen klaren USP in der Vermarktung.“