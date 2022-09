Retail Media Mehr Werbefläche in Rewe-Märkten

Rewe wird sein Retail-Media-Angebot weiter ausbauen. Das verkündete der Konzern auf der Rewe Retail Media Xperience 2022. Die digitalen Stelen am POS haben sich bewährt – gemeinsam mit der Werbeagentur OMD Germany, die für die Mediaplanung der Rewe Group zuständig ist, gewann der Konzern den deutschen Mediapreis 2022 in der Kategorie „Media-Idee Retail Media“. Die Werbeflächen werden nun erweitert: Bis Ende 2022 sollen rund 2.000 digitale Stelen in den Rewe-Märkten aktiv sein. Im kommenden Jahr sind zusätzliche 800 Stelen angepeilt.

Apple als erster Non-FMCG-Werbekunde

Die 65-Zoll-Screens in den Rewe-Märkten zeigen neben Informationen zum jeweiligen Markt und eigener Produktwerbung auch Werbeinhalte von Industriepartnern. Auch die Kampagnenvielfalt will Rewe weiter ausbauen, wie Christian Raveaux, Head of Customer Insights & Media bei Rewe, auf dem Retail-Media-Event verkündete: „Wir freuen uns außerdem, ab sofort auch Non-FMCG-Bewerbung möglich zu machen. Eine erste Kampagne dieser Art konnten wir mit Apple bereits erfolgreich umsetzen.“

Ein leistungsstarkes Online-Duo

Neben dem Angebot in den physischen Märkten baut Rewe auch sein Werbeinventar im Onlineshop weiter aus. Ab 2023 bietet der LEH-Riese Audience-basierte Ausspielung von Onsite Display Ads an. Die Daten für das Zielgruppen-Targeting stammen aus der eigenen Customer Cloud. „Komplett ‚cookieless‘ und damit zukunftssicher“, sagt Magdalene Rynkiewicz, Head of Rewe Customer Insights & Media. Rewe stellt die Daten den Werbetreibenden mit anschließender Closed-Loop Abverkaufs-Messung zur Verfügung. „Dadurch wird den Kundinnen und Kunden auf ihrem gesamten Weg durch den digitalen Supermarkt individuell zugeschnittene Werbung angezeigt“, sagt Magdalene Rynkiewicz.

Im Onlineshop verstärkt Rewe sein Werbepotenzial zusätzlich mit Sponsored Product Ads (SPA) über das Tool von Citrus Ad. Damit lassen sich Anzeigen gezielt in ausgewählte Produkt-Listings in den Suchergebnissen einbauen, um die Kaufentscheidung im letzten Moment zu beeinflussen. Gemeinsam mit den Targeted Onsite Display Ads soll so ein leistungsstarkes Werbeduo entstehen, dessen Wirkung sich bereits weltweit bewährt hat, sagt Bas Oudejans, Managing Director N-Europe bei Citrus Ad. Die Sponsored Product Ads lassen sich ab KW 41 über Self Service buchen.