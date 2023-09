Neom, The Line, Trojena, New Murabba King Salman Airport – die Liste der Megaprojekte in Saudi-Arabien ist lang. Aber auch bereits bestehende Projekte, Shopping Malls und Entertainment Center sind in ihrer Konzeption und Größe einmalig. invidis ist vom 12. bis 15. Oktober 2023 in Riyadh und bietet europäischen Digital Signage-Anbietern die Chance, Land, Projekte und lokale Digital Signage-Experten kennenzulernen. Im Anschluss bietet sich der Besuch der Gitex in Dubai an (ab 16.10.) – einer der weltgrößten IT-Shows.

Für alle Interessierten bietet invidis am Freitag, dem 22. September, um 10 Uhr einen Teams-Call an. Anmeldung für den Infocall via E-Mail an Florian Rotberg. (florian. rotberg @ invidis.com)