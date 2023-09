Die Zeiten in denen Branchen-Vertriebler die Vorteile von Digital Signage erklären mussten sind vorbei. Doch 1/3 aller im Rahmen der M-Cube Studie befragten Einzelhändler haben noch keine Erfahrung mit Displays, LED-Screens oder Projektion am Point of Sale.

98 % der Befragten glauben, dass Retail Media die Zukunft des Einzelhandels prägen wird. Neun von zehn befragten Handelsunternehmen setzen auf Retail Media (online, instore oder beide Kanäle), um ihre Gewinnmargen zu steigern. 60 % gehen davon aus, dass bis zu einem Viertel ihres Umsatzes mit Retail Media erzielt wird.

Vorteile von Digital Signage

52 % nannten eine gesteigerte Markenbekanntheit und finden neuer Produkte als die wichtigsten Vorteile von Digital Signage für das Einkaufserlebnis der Kunden. Auf die Frage nach den wesentlichen Komponenten für die Umsetzung dieser Strategien betonten 83 % die entscheidende Rolle von Echtzeitdaten zum Verbraucherverhalten.

Alexios Blanos, UK Business Director bei M-Cube, sagt: „Diese Daten unterstreichen die Bedeutung von Digital Signage am POS als entscheidendes Unterscheidungsmerkmal. Retail Media bietet Einzelhändlern die Möglichkeit, Kunden über alle Kanäle anzusprechen, sowohl online als auch im Geschäft. Es bietet Einzelhändlern nicht nur erweiterte Möglichkeiten zur Gewinnmaximierung, sondern vertieft auch ihr Verständnis für ihre Kunden und versetzt sie in die Lage, personalisierte Erlebnisse zu kuratieren.“

Während 91 % der Einzelhändler nach der Installation von Digital Signage ein Umsatzwachstum verzeichnen, haben lediglich 66 % bisher in solche Lösungen investiert. Darüber hinaus gaben nur 13 % an, sich des Potenzials von Digital Signage im Einzelhandel umfassend bewusst zu sein.

„Digital Signage ist der Schlüssel zur Erschließung von Einzelhandelsmedienstrategien im Einzelhandel und wird eine entscheidende Rolle für das künftige Wachstum spielen.“