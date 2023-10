Außenwerbung und Augmented Reality verbinden: Das ist das Ziel der neuen Kampagne von Voadfone zu seinen Gigakombi-Produkten, die das Telco-Unternehmen zusammen mit Blowup Media umsetzt.

Dafür wurden drei Riesenposter in den Shoppingmeilen von Hamburg, Frankfurt und Stuttgart installiert. Die Motive laden ein, den groß abgebildeten QR-Code mit dem Smartphone zu scannen.

Daraufhin wird auf dem Smartphone eine AR-Umgebung gestartet, inklusive Animationen, die den Anschein erwecken, aus dem Plakat zu herauszukommen.

Zudem können die Passanten nun interaktiv erfahren, welche Vodafone-Produkte zur Gigakombi-Kampagne gehören. Gleichzeitig nimmt man automatisch an einem Gewinnspiel teil und kann ein Smartphone, Laptop oder einen Fernseher gewinnen – passend zu den Gigakombi-Produkten Mobilfunk, Internet und TV.

Vodafone will mit der interaktiven Kampagne emotionalisieren und setzt auf eine junge, Smartphone-affine Zielgruppe. Die analogen Riesenposter fungieren dabei als unübersehbarer Impulsgeber und sollen via Mobile die Tür in die digitale Welt von Vodafone öffnen.