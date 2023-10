invidis ist kontinuierlich unterwegs, um über Projekte, Technologien und Menschen in der Branche zu berichten. Mit Konferenzen sind wir weltweit präsent – doch eine invidis-Studienreise war auch für uns eine Premiere. Die erste invidis Pre-Convention Tour führte in den vergangenen Tagen nach Saudi-Arabien. Eine Gruppe von 10 europäischen Digital Signage-Experten erlebte an vier Tagen einen Wüstenstaat im rasanten Aufbruch.

Saudi-Arabien ist vor der UAE der größte Digital Signage-Markt im Mittleren Osten. Ob Mega-Malls, Kino-Center, DooH, QSR-Restaurants oder Corporate: Überall werden in den Millionenmetropolen Riyadh, Jeddah, Damman, aber auch landesweit, Displays und LED installiert. Im Gegensatz zur krisengeplagten europäischen Wirtschaft boomt die Non-Oil-Wirtschaft am Golf dank hohem Ölpreis.

Neom und Vision 2030

Der beste Ort, um die Dynamik und den Innovationshunger des 30-Millionen-Einwohnerlandes zu verstehen ist die Neom The Line Exhibition vor den Toren Riyadhs. In vier Hallen präsentiert der staatliche Investmentfonds PIF das Megaprojekt The Line – eine 170 Kilometer lange, 500 Meter hohe und nur 200 Meter breite Stadt quer durch Saudi Arabien. Die ersten Gebäudeabschnitte mit einem Kreuzfahrtschiffterminal befinden sich am Roten Meer bereits im Bau.

Neben The Line baut Neom auch den ersten Wintersportort in der GCC – Austragungsort der asiatischen Winterspiele 2029. Zeitgleich entstehen Urlaubsinseln und Resorts für europäische Touristen am Roten Meer. Einige in Sichtweite der Urlauberhochburgen in Ägypten und somit nur vier Flugstunden von Deutschland entfernt.

Ob Wintersportort, Touristen-Resorts oder die längste Stadt der Welt – die Entwickler setzen auf modernste Technologie mit Digital Signage.

Shopping Malls, Kinos, Finanzdistrikt bis hin zu Rolls Royce

Von der Zukunft in die Gegenwart – die meiste Zeit verbrachte die Studienreisegruppe unter der Führung von invidis mit dem Besuch von Retailprojekten, Entertainment (Kino und E-Gaming), des neuen KAFD-Finanzdistrikts sowie der größten Rolls-Royce-Niederlassung der Welt. Vor Ort erläuterten die verantwortlichen Integratoren und Architekten die Konzepte, das Feedback der Kunden und die Besonderheiten des saudischen Marktes. Ein Treffen mit der internationalen Anwaltskanzlei Linklaters zeigte die rechtlichen Herausforderungen für Unternehmer in Saudi-Arabien.

Insights und Networking

Die Teilnehmer der ersten invidis Tour waren nach vier Tagen begeistert und lobten neben dem Programm auch das intensive Networking mit Branchenkollegen. Im Gegensatz zu Messen und Konferenzen ermöglichen gemeinsame Reisen einen intensiven Informationsaustausch zwischen den Teilnehmern und mit den Experten vor Ort.