Das IDOOH – Institut für DooH – startet die DCC Youngstars 2024. Dieser Wettbewerb ruft Nachwuchstalente dazu auf, eine Kampagne für das Medium DooH zu erstellen. Die Spots sollen in 10 Sekunden die Botschaft einer NGO präsentieren. Der Gewinnerspot wird dann auf öffentlichen Displays in ganz Deutschland laufen. Auch ein Preisgeld stellt das IDOOH in Aussicht.

Die Teilnehmer müssen folgende Kriterien erfüllen: Sie müssen unter 30 Jahre alt und entweder Schüler, Student, Absolvent oder ein Agentur-Youngster sein. Die Startgebühr liegt bei 30 Euro pro Einreichung. Einreichschluss ist der 12. April 2024. Zur Teilnahme geht es auf der Website des IDOOH.

Der Hauptpreis sind Ausstrahlungen, die insgesamt eine Milliarde Kontakte erreichen sollen. Die Zweit- und Drittplatzierten erhalten 500 beziehungsweise 300 Euro. Eine zweite Chance bekommen die Teilnehmer bei der Preisverleihung der DooH Creative Challenge im September 2024. Das Publikum wird dort seinen Favoriten live wählen, der dann mit 3.000 Euro belohnt wird.

Die DCC Youngstars sind eine Unterkategorie der DooH Creative Challenge, die jetzt zum vierten Mal stattfindet. Die Gewinner der Awards 2023 verkündete das IDOOH erst im September im Rahmen seiner jährlichen Konferenz. Der Hauptpreis in der DCC Youngstars ging dieses Jahr an Studenten der Hochschule Ansbach für ihre Umweltkampagne „Entangled Futures“.