Stefan Djokic ist seit neuestem Key Account Manager beim österreichischen DooH-Anbieter Infinity Media. Er bringt neben Erfahrung auf dem Werbemarkt – unter anderem bei Megaboard – ein weit verzweigtes Branchennetzwerk und Expertise im Vertrieb mit.

„Mit Stefan Djokic haben wir einen absoluten Branchenexperten in unser Team holen können, der sowohl mit seinen Kompetenzen als auch auf persönlicher Ebene unser Team perfekt ergänzt. Infinity Media hat im nächsten Jahr viel vor, da ist es wichtig, einen leidenschaftlichen und motivierten Branchen-Experten an Board zu haben, der uns in unseren Vorhaben unterstützt“, sagt Nico Schluga, Founder und COO bei Infinity Media.

Stefan Djokic selbst erläutert: „Ich freue mich, zu einem Zeitpunkt in das Unternehmen gekommen zu sein, in der viele spannende und zukunftsträchtige Projekte anstehen. Bis zuletzt hat sich Infinity Media wahnsinnig entwickelt und ich bin gespannt, wo die Reise des Teams, aber auch unserer Kunden hin gehen wird. Mit einem kreativen und umfassenden Produkt-Portfolio stehen wir ganz vorne im DooH-Sektor in Wien.“ Ein Highlight sei zum Beispiel der neue XXL Premium Screen am Graben, auf dem Vollanimationen ausgespielt werden könnten.