Grassfish trennt sich vom nicht mehr strategischen dänischen MultiQ-Geschäft und baut europaweit 15 Mitarbeitende ab. Die Vertiseit-Gruppe passt die Organisation der Tochter Grassfish der seit Jahresbeginn schwächelnden Digital Signage-Nachfrage an, reduziert die Kostenbasis und zentralisiert Backoffice-Tätigkeiten in der Zentrale im schwedischen Varberg.

Vertiseit trennt sich mit dem Verkauf von MultiQ Dänemark vom Geschäftsbereich rund um digitale Fahrgastinformationslösungen in Bussen und an Haltestellen in Dänemark, Schweden und Island. Der Umsatz von MultiQ Dänemark beläuft sich auf 4,3 Mio. Euro und 1,4 Mio. Euro wiederkehrende SaaS-Umsätze. Käufer ist die britische Journeo, die das Digital Signage-Geschäft für umgerechnet 2,3 Mio. Euro Unternehmenswert übernimmt. Das hardware-lastige Transportgeschäft von MultiQ Dänemark (früher Mermaid) passte von Anfang an nicht in die Strategie von Grassfish/Vertiseit und stand seit der Übernahme von MultiQ durch Vertiseit zum Verkauf. Journeo verpflichtet sich, zukünftig das Vertiseit-CMS von Dise einzusetzen.

Abbau von Arbeitsplätzen – Konsolidierung in der Zentrale

Wie invidis aus verschiedenen Quellen erfuhr, wurden in der vergangenen Woche 15 Grassfish-Arbeitsplätze abgebaut. Davon 1/3 in der DACH-Region und 2/3 in Skandinavien. Der Digital Signage-Anbieter konzentriert zentrale Tätigkeiten in der Unternehmenszentrale im schwedischen Varberg; durch die Übernahme von MultiQ doppeltbesetzte Backofficestellen an den bisherigen MultiQ-Standorten in Lund (SE), in Dänemark und Norwegen wurden abgebaut. Aber auch fünf kundenorientierte Grassfish-Experten in der DACH-Region wurden aufgrund schwächelnder Marktnachfrage im Rahmen der Kostenreduzierung abgebaut.

Reduzierte Digital Signage-Nachfrage 2023 – leichte Erholung im zweiten Halbjahr

Laut invidis-Research stagniert weltweit die Nachfrage nach Digital Signage-Lösungen; das spüren offensichtlich auch die Vertiseit-Unternehmen Grassfish und Dise. Neue Projekte verschieben sich, Rahmenverträge werden langsamer abgerufen und laufende Consultingaufträge werden kurzfristig gestrichen.

Nach immensem Wachstum im Digital Signage-Jahr 2022 steht 2023 Konsolidierung an. So ist für Digital Signage-Anbieter wie Vertiseit/Grassfish insbesondere Kostenkontrolle notwendig, um die Ertragskraft der Unternehmen zu halten und für den kommenden Aufschwung vorbereitet zu sein.