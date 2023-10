Instore Music wird oft vernachlässigt, da sie im Gegensatz zu Digital Signage nicht sichtbar ist. Laut einer MRC-Studie aus dem Jahr 2021 nehmen jedoch 79 Prozent der Verbraucher die gespielte Musik wahr, und 73 Prozent suchen aktiv nach der Musik, die ihnen gefällt. Der globale Markt für Background Music wurde im Jahr 2022 auf 1,5 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird laut Vantage Market Research bis zum Jahr 2030 voraussichtlich einen Wert von 2,2 Milliarden US-Dollar erreichen.

Der B2B-Markt ist jedoch nur ein Bruchteil des jährlichen 27-Milliarden-US-Dollar-Marktes für Consumer-Streaming, der von Spotify, Apple Music & Co. dominiert wird. Streaming-Dienste zahlen 70 Prozent aller Einnahmen an die Inhaber von Musikrechten.

B2B erfordert spezielle Dienste

Da die Musikrechte der wichtigsten Streaming-Dienste nur die private Nutzung abdecken, müssen Einzelhändler oder Restaurants spezielle B2B-Dienstleister abonnieren. Die Herausforderung bei der Hintergrundmusik in Geschäften besteht darin, dass mit den Inhabern der Musikrechte in jedem Markt verhandelt werden muss. Alternativ dazu beschränken Dienstleister und Marken ihr Musikangebot auf lizenzfreie Musik.

Einige der großen Digital Signage-Integratoren – zum Beispiel Mood Media, M-Cube oder Trison – wurden als Instore-Musikanbieter gegründet. Sie handeln B2B-Musikrechte für den Musikkatalog aus und erstellen individuelle Wiedergabelisten für Marken. Bis heute wird dieses Geschäft von DJs und Musikexperten dominiert, die das Musikprogramm manuell kuratieren. Üblicherweise wird das Programm an jedem Standort auf lokale Mediaplayer hochgeladen und offline abgespielt.

Doch neue Streaming-Angebote wie Soundtrack Your Brand – ehemals Spotify Business – bringen Streaming und viele der Funktionen von Spotify & Co. in den B2B-Bereich. Im Gegensatz zu etablierten Angeboten streamen die neuen Disruptoren nicht nur Musik, sondern unterstützen auch lokal gespeicherte Vorgänge.

Instore Music mittels KI

Marktführer Soundtrack Your Brand erzielt mit 12 Millionen Euro Umsatz nur einen Bruchteil des Jahresumsatzes von Spotify in Höhe von 12 Milliarden Euro. Die meisten Instore-Music-Anbieter verweisen auf den Unterschied zwischen Standard-Playlists und der Entwicklung markenexklusiver Musikprogramme. Ähnlich wie Designagenturen, die Logos und eine visuelle Corporate Identity entwickeln, erstellen Instore-Musikspezialisten ein einzigartiges, markenspezifisches Musikprogramm.

Heute kommt zudem KI ins Spiel; die deutsche Musikagentur Heardis zum Beispiel hat eine KI-gestützte Plattform entwickelt, die Millionen von Songs analysiert und automatisch markenspezifische Musikprogramme erstellt. Im Gegensatz zu Digital Signage sind für Instore-Musik keine großen Investitionen in die Hardware-Infrastruktur erforderlich. Seit dem Aufkommen von Streaming-Diensten sind die monatlichen Abonnements unter Druck geraten. KI-gestützte Tools, lizenzfreie Musik und die technische Integration von Digital Signage und Instore Music ermöglichen es traditionellen Anbietern, wettbewerbsfähig zu bleiben.