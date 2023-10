Für invidis ist es wichtig, in der Digital Signage-Branche stets am Ball zu bleiben. Daher sprechen wir regelmäßig mit Europas führenden Integratoren, um die wichtigsten Trends zu erfassen und ein Gespür dafür zu bekommen, was die Industrie umtreibt – und in ein paar Jahren umtreiben wird.

Für die 2023-Ausgabe des invidis-Jahrbuchs haben wir wieder Digital Signage-Prominenz auf C-Ebene versammelt und die Interviews in Artikel gegossen. Mit diesen bilden wir die Strategien der führenden Digital Signage-Integratoren ab.

2023 sind dabei:

Alberto Caceres, CEO von Trison, Europas führendem DS-Integrator (Seite 103)

Manlio Romanelli, CEO von M-Cube, der Nummer Zwei im europäischen Signage-Markt (Seite 107)

Pontus Meijer, CEO von Visual Art, einem aufsteigenden Europa-Player aus Schweden (Seite 100-101)

Chris Riegel, CEO von Stratacache, einem weltweit führenden Digital Signage-Player (Seite 92-93)

Silvio Kirchmair, CEO von Umdasch The Store Makers, einem europaweit tätigen Ladenbauer, der mit der Tochter Umdasch Digital auch Integratorenservices anbietet (Seite 97)

Alle Artikel sind im invidis Jahrbuch versammelt, das in unserer Download-Sektion kostenlos zur Verfügung steht.