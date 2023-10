SignageOS gibt die Unterstützung für die neuesten Series-5-Mediaplayer von Brightsign bekannt. Dies die nahtlose Integration der neuesten Media-Player-Technologie und bietet so ein unvergleichliches Erlebnis für Digital Signage. Brightsigns Serie 5 umfasst Modelle für verschiedene Anwendungsszenarien – unter anderem das Flaggschiff XC5; die Modelle sind alle mit der neuesten Version von Chromium ausgestattet.

„Wir sind begeistert von der Unterstützung von SignageOS und dem Potenzial, das es für die innovativen Lösungen, die wir unseren Kunden anbieten können, freisetzt“, kommentiert Steve Durkee, CEO von Brightsign.

Testzeit sparen

Mit der SignageOS-Integration können Kunden jedes Gerät der Serie 5 in ihr Netzwerk einbinden und von der gleichen Fernverwaltung profitieren wie bei jedem SignageOS-unterstützten Gerät. Die Kunden haben Zugriff auf die neueste Player-Technologie und sparen so Stunden an Entwicklungs- und Testzeit.

„Wir arbeiten bereits seit mehreren Jahren mit Brightsign zusammen und schätzen das Unternehmen für seine branchenführenden Mediaplayer sehr. Als Unternehmen sind wir bestrebt, die neuesten Entwicklungen in der Digital Signage-Technologie zu unterstützen, und ich freue mich sehr, dass wir unsere Unterstützung auf die neuesten Brightsign-Player der Serie 5 ausweiten können. Unsere Kunden können nun das Beste aus ihrem Digital Signage-Netzwerk mit der neuesten Technologie herausholen“, sagt Lukas Danek, CPO von SignageOS.

SignageOS will auch weiterhin möglichst schnell die neuesten Geräte auf dem Markt unterstützen.