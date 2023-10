Mit seiner neuen All Inclusive Entertainment App will RTL plus ein einzigartiges Angebot im Bereich Streaming auf den Markt bringen. Die App bietet Streaming-Dienste für Serien, Realitys, Live-Sport, Filme, Musik, Hörbücher, Podcasts und Magazine.

Um die App einer breiten Zielgruppe bekanntzumachen, startet der Fernsehsender nun eine umfangreiche Marketingkampagne, die ein breites Channel-Portfolio bis Ende 2023 bedient. Dafür wird ein hohes zweistelliges Millionen-Bruttovolumen aufgewendet.

Julian Weiss, Chief Marketing Officer RTL Deutschland, sagt: „Unsere Kampagne bringt Vielfalt, Einfachheit und Preis auf den Punkt – bei RTL plus ist einfach alles dabei. Und das gilt auch für die größte Kampagne des Jahres: Ein cooler Look, ein frecher Ton und die richtigen Promis in Urlaubsstimmung. In einem Satz: RTL goes All Inclusive.“

OoH und DooH mit dabei

Aufgeteilt ist die Kampagne in drei Phasen. Zuerst wird RTL plus als gattungsübergreifendes Angebot etabliert, um das Produktverständnis in der Zielgruppe zu erhöhen. Hierbei wird auf verschiedene Spots im TV, Digital und auf Social Media gesetzt. Host der Kampagne ist in kurzen Clips RTL-Gesicht Jan Köppen, mit Unterstützung von weiteren Prominenten wie Sophia Thomalla, Lukas Podolski, Elton und Bushido.

Außerdem erhöhen Print-, OoH- sowie DooH-Ausspuielungen, Riesenposter, Rundfunk-Spots und Social Media weiter die Sichtbarkeit der Kampagne und verstärken das Produktverständnis. Im nächsten Schritt machen einzelne Peaks wie der Fokus auf das Musikangebot inklusive Hörbücher und Podcasts bis Ende des Jahres das Produkt erlebbar und aktivieren die angesprochene Zielgruppe.

Begleitet wird der Auftakt der Kampagne mit der Einführung eines RTL-plus-Frameworks. Dieses klammert zukünftig alle Kommunikationsanlässe über alle Touchpoints. Das Framework steht unter dem Motto „Alles dabei“ und soll dem crossmedialen Angebot von RTL plus zusätzlich Sichtbarkeit geben.

Die RTL-plus-Kampagne und der strategische Rahmen wurden im Brand & Marketing-Team von RTL Deutschland entwickelt – von der Kampagnenkonzeption, über Kreation bis Mediastrategie.