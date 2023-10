Der Drogeriemarkt DM ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich stark vertreten: Mit seinen Eigenmarken bietet der Retailer mehr als 4.500 Produkte aus den Bereichen Pflege, Haushalt und Ernährung.

Um die Leistbarkeit der hauseigenen Brands einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen und in Erinnerung zu rufen, setzte DM Österreich nun auf eine Außenwerbekampagne mit Epamedia. Unter der Regie der Agentur Wavemaker entstand eine Kampagne, bei der mehr als 1.300 Plakate in ganz Österreich auf das Sortiment hinwiesen.

An neun Standorten wurde als besonderer Eyecatcher eine Formatsprengung umgesetzt. Dabei ragte das Bild einer Alverde-Pflegedusche über den Plakatrahmen hinweg.

„Gerade in der heutigen Zeit müssen mehr und mehr Menschen auf ihre Geldbörse achten. Wir motivieren mit unserer Eigenmarkenkampagne Kundinnen und Kunden, unsere zahlreichen DM-Marken kennenzulernen, zu testen, und sich selbst vom Preis-Leistungs-Verhältnis zu überzeugen“, erläutert Kathrin Shepherd, Werbeleiterin von DM Österreich.

„Wir konnten bereits zahlreiche OoH-Kampagnen für DM Österreich umsetzen und dabei immer wieder kreative Sonderwerbeformen integrieren. Die Formatsprengung am Plakat unterstreicht die Botschaft, indem sie für erhöhte Aufmerksamkeit sorgt“, so Thomas Frauenschuh, Head of Regional Sales Salzburg Epamedia.