Der E-Auto-Bauer Lucid Motors verwendet seit neuestem The Wall von Samsung, um den Designprozess für zukünftige Fahrzeuge zu verbessern. Die Gruppe installierte die MicroLED-Wand mit 255 Zoll in ihrem Designstudio.

Dadurch sollen den Designern von Lucid zusätzliche Werkzeuge an die Hand gegeben werden, um die Experience für die Fahrer zu verbessern.

„Wir bei Lucid haben es uns zur Aufgabe gemacht, den Einsatz nachhaltiger Energien zu fördern und dabei das menschliche Erleben in den Mittelpunkt zu stellen. Mit The Wall sind wir in der Lage, diese Mission zu neuen Höhen zu führen“, sagt Jenny Ha, Exterior Design Manager bei Lucid Motors. „Während des Designs des Lucid Air Sapphire, von den Konzeptskizzen bis hin zu den endgültigen Anpassungen, ermöglichte uns Samsung, die Zukunft unserer Fahrzeuge in allen Entwicklungsstadien in hoher Auflösung zu visualisieren. Kein Detail blieb unbeachtet, und wir sind begeistert, dass unsere Kunden die Ergebnisse des neuen Designprozesses erleben können.“

Vor einem Jahr installierte Samsung bereits ein ähnliches Setup beim Autohersteller Hyundai.

Autos im 1:1.Maßstab

Mit der neuen Wall können die Lucid-Designer Entwürfe im 1:1-Maßstab begutachten und daran arbeiten. Die authentische Bildwiedergabe, unter anderem die realistische Lichtspiegelung auf den Autos, ermöglicht eine bessere Zusammenarbeit zwischen Entwicklungs- und Konstruktionsteams, was zu beschleunigten Entscheidungsprozessen führt.

„The Wall hat die Zusammenarbeit zwischen unseren Design- und Ingenieurteams revolutioniert“, fügt Jenny Ha hinzu. „Mit dieser Technologie können wir mühelos Designdaten visualisieren, die das Feedback der Ingenieure und die Simulationsergebnisse einbeziehen, so dass wir die Auswirkungen jeder Änderung auf das Gesamtdesign sofort beurteilen können. Mit anderen Worten: Die Entwicklungsteams arbeiten jetzt effizienter, und die Fahrer kommen in den Genuss einer verbesserten, luxuriösen Ästhetik, ohne dass die überragende Fahrzeugleistung darunter leidet. Es kann ein schwieriger Spagat sein, aber The Wall hilft uns dabei, diesen nahtlos zu finden.“

Autobauer lieben The Wall

Durch die Wandinstallation und das kompakte Design von The Wall wird in der Lucid-Zentrale auch Platz gespart. So können multidisziplinäre Teams den Raum für kollaborative Design-Workshops nutzen.