Als einer der ersten Großkunden setzt die amerikanische Supermarktkette Hy-Vee auf Samsung als Retail-Media Plattform. Neben professionellen Samsung-Displays (QBR) kommt auch erstmals in einem Großprojekt die neue Digital Signage-Plattform VXT (CMS und Remote Device Management) zum Einsatz, die ab Ende des Jahres weltweit kommerziell verfügbar ist.

Die Hy-Vee Retail Media Tochter Redmedia setzt auf eine so nur in Nordamerika verfügbare End-2-End-Lösung von Samsung, die neben Technologie und Software auch die Werbevermarktung der Instore-Screens umfasst. Das Digital Signage-Netzwerk von mehr als 10.000 Screens wird in den Supermarktgängen, an den Feinkost-, Fleisch- und Fischtheken, den Wein- und Spirituosenabteilungen sowie den Food-Courts installiert.

Das Content-Konzept wird eine dynamische Mischung aus internen Inhalten, darunter Live-Kochvorführungen, Werbeaktionen, Rezepte, verwandte Produkte und Menüboards anbieten. Im Rahmen des Retail-Media-Rollouts vertraut die Supermarktkette auch auf die Services von Samsung Ads. Die Vermarktungstochter von Samsung vermarktet in den USA nun neben Connected TV auch DooH-Screens. Dazu wurden die nordamerikanischen Samsung Ads Lösungen nahtlos in das VXT CMS integriert.

VXT, Samsung Ads in Europa

Im Gegensatz zu den USA, setzt Samsung in Europa auf eine andere Go-To-Market Strategie. Der cloudbasierte Magicinfo-Nachfolger VXT soll via Samsung Partnern/Integratoren angeboten werden. Bereits auf der ISE 2023 präsentierte Samsung europäischen Digital Signage-CMS-Anbietern, wie sie ihre CMS-Lösungen an VXT andocken können. Laut Samsung können VXT-Kunden dann ähnlich wie in einem Appstore ihr präferiertes CMS auswählen.

Integratoren und Endkunden können somit weiterhin ihr bestehendes CMS nutzen und über VXT zusätzlich das umfassende Remote Device Management von Samsung Screens nutzen. Samsung Ads vermarktet in Deutschland ausschließlich Connected TV und keine DooH-Netze.