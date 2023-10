Spaniens Wirtschaft litt stärker unter der Pandemie als die meisten anderen EU-Länder. 2022 ging die Nachfrage nach Digital Signage wieder deutlich hoch, wenn auch mit einigen Rückschlägen in der zweiten Jahreshälfte. Während regionale Integratoren zu kämpfen hatten, zeigte sich Spaniens und Europas Nummer 1 unbeeindruckt von den lokalen Herausforderungen – Trison war mit globalen Rollouts beschäftigt und schaffte es, schneller zu wachsen als die Branche.

Die künftige Rolle von Econocom bleibt ungewiss, da der große französische Digital-Generalunternehmer mit starkem Umsatz in Spanien in den Collaboration-Markt wechselt. Zu Spaniens Digital Signage-Aushängeschild entwickelte sich Instronic. Das Team in Barcelona entwickelt spektakuläre, immersive Digital Signage-Erlebnisse für Kunden in ganz EMEA.

Der Market Compass im invidis Jahrbuch Den Market Compass für Spanien und Portugal finden Sie auch im invidis Jahrbuch 2023 (Seite 102).

Aus Spanien kommen auch einige nennenswerte Business-Critical-Plattformanbieter wie Icon Multimedia. Mit seinem Deneva-CMS betreibt der ISV die Displays spanischer sowie globaler Eisenbahn- und U-Bahn-Linien. Der wahrscheinlich am schnellsten gewachsene Digital Signage-Anbieter 2022 war Nsign.TV. Mit einigen Großaufträgen in Lateinamerika verdoppelte der Software-Anbieter seine installierte Basis und will sie 2023 erneut verdoppeln.