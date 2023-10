In Skandinavien entstanden durch Konsolidierung einige der führenden europäischen Marktteilnehmer, trotz eines relativ kleinen Heimatmarktes. Zeta Display, Vertiseit und Visual Art, alle in Schweden ansässig, dominieren die Region durch verschiedene Übernahmen.

Die größten Digital Signage-Kunden sind die Supermarktketten, die lange vor den Wettbewerbern im Rest des Kontinents mit der Digitalisierung ihrer Stores begonnen haben. Die internationale Expansion der Fab 3 – alle mit eigener Softwareplattform – wurde auch dadurch vorangetrieben, dass sie nordischen Konzernen wie Ikea, Volvo oder H&M ins Ausland folgten.

Die schwedischen Top-Player decken Skandinavien bereits gut ab, lassen aber noch Raum für einheimische Konkurrenz. In Finnland hält die Telco-Tochter Elisa Videra die Führung, in Dänemark sind LCD Media und Combine stark, in Norwegen heißen die wichtigen Anbieter Databeat und Scala. Über allen thront der IT-Riese Atea, der zwar nicht so kompetent wie DS-Pure-Player ist, aber Verbindungen zu allen relevanten Endkunden hat. Aktuelle Aufsteiger sind die Start-ups Valotalive in Finnland, Impressbox in Lettland und der Spotify-Ableger Soundtrackyourbrand. In Zukunft wird Skandinavien sicherlich noch weitere Talente hervorbringen.