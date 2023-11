Sony erweitert sein Bravia-Display-Portfolio um die Einsteiger-Serie EZ20L. Es ist das kostengünstigste der Produktfamilie und ist in Größen von 43 bis 75 Zoll erhältlich. Die neuen Displays sind für einen Betrieb von 16 Stunden am Tag in Corporate- und Retail-Umgebungen entwickelt.

Wie alle Displays der Bravia-Reihe unterstützen die EZ20L-Modelle mit dem X1-Prozessor 4K-Auflösung. Mit der Prozessor-Funktion 4K-X-Reality Pro lassen sich Inhalte auch auf 4K hochskalieren. Für einfache Digital Signage-Anwendungen ist die Bravia-Signage-App auf den Geräten vorinstalliert.

Des weiteren bieten die Displays eine Helligkeit von 350 Nits, einen Standard-RS-232C-Eingang und standardmäßige IP-Steuerung, einen weiten Betrachtungswinkel sowie ein schmales Design.

Das EZ20L-Sortiment setzt sich aus folgenden Modellen zusammen:

FW-75EZ20L (75“)

FW-65EZ20L (65“)

FW-55EZ20L (55“)

FW-50EZ20L (50“)

FW-43EZ20L (43“)

In Europa werden die professionellen EZ20L-4K-Displays voraussichtlich ab Dezember (für die 43“- und 50“-Modelle) und Januar (für die 55“-, 65“- und 75“-Modelle) erhältlich sein. Die neue Serie bietet standardmäßig eine Primesupport-Garantie von 3 Jahren und kann über Distribution, Reseller und direkte Kanäle erworben werden.

Die Bravia-Produktfamilie

Die Bravia-B2B-Displays decken mit der neuesten Ergänzung jetzt das High-End-, Mid-Range-, Standard- und Einstiegs-Segment ab. Das Flaggschiff der Produktfamilie ist das 98-Zoll-Modell BZ50L Sony-XR-Bildverarbeitung und einer Helligkeit von 780 Nits. Es kam in Europa im August 2023 auf den Markt.