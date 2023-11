Wer die Bürostadt Eschborn im Nordwesten von Frankfurt/Main besucht, kann innerhalb von 5 Minuten die Europazentrale von LG Electronics, den Europa-Showroom von Samsung (offiziell liegt der Showroom in Schwalbach) und ab Ende des Monats auch die LED-Lösungen von Infiled im neuen Showroom besuchen. Im kommenden Jahr ziehen auch 800 Mitarbeiter von Samsung Deutschland vom benachbarten Schwalbach nach Eschborn.

Ohne Showroom lassen sich die unterschiedlichen LED-Technologien kaum vergleichen, somit rechnen sich Showrooms auch für Digital Signage-Anbieter immer häufiger. Die Rhein-Main-Region bietet sich als Standort für Showrooms an, zentral in Deutschland gelegen und unweit des Flughafen Frankfurts schnell zu erreichen.

Branchen-Benchmark Samsung

Die Herausforderung für Showroom-Betreiber ist die Besucheranzahl – wie bekomme ich Partner, Integratoren und Endkunden in meinen Showroom. Als Marktführer und Anbieter mit dem größten Digital Signage-Portfolio bringt Samsung gute Grundvoraussetzungen mit. Doch die in der Branche seltene Showroom Success Story des 2017 eröffneten europäische LED-Showrooms von Samsung ist mehr als nur Produktshowcase, Schlüsselfaktoren sind auch Flexibilität und viele Events.

Die Versuchung ist groß, aufwendige Showrooms in repräsentativen Lagen zu eröffnen. Die wohl schönste Showroom-Location betreibt Infiled in einem historischen Gebäude an der Av Diagonal im Herzen von Barcelona. Doch Samsung entschied sich, eher untypisch für einen Weltkonzern, für einen unscheinbaren, funktionalen Zweckbau in einem Gewerbegebiet im Rhein-Main Gebiet.

Der Vorteil der Immobilie – große Flexibilität, ebenerdiger Zugang und ausreichend Platz. Denn LED-Präsentationen benötigen Betrachtungsabstand. Last but not least nutzt Samsung den Showroom ganzjährig für Konferenzen und Events. Es wird in Europa kaum einen relevanten Integrator geben, der nicht regelmäßig in Schwalbach einfliegt um das neueste Digital Signage-Portfolio zu erleben.

LG kämpft mit HQ-Standort

Im nur drei Minuten entfernten LG Digital Signage Showroom sind die Herausforderung von integrierten Showrooms klar zu erkennen. Der massive LG-Tower beherbergt die Europazentrale von LG Electronics. Dem im Erdgeschoss untergebrachte Digital Signage Showroom fehlt der Platz und die Weite des Raums, um Digital Signage wirken zu lassen. Kaum verwunderlich in einer sehr repräsentativen, aber auch teuren Location.

Showrooms in Unternehmenszentralen eignen sich hervorragend für kleinere Produkte wie Consumer Electronics. Für großformatige Visual Solutions, die Betrachtungsabstand und Raum zum Wirken benötigen, sind diese Location nicht ideal. Aber das LG-Team bemüht sich den Showroom immer mit den aktuellsten Digital Signage-Lösungen zu bestücken und hat in einem Hinterzimmer zusätzlichen Platz für LED gefunden. So wie es Sinn macht – weniger Marmor und dafür mehr Platz. Denn die Showroomstars sollten die Visual Solutions sein.

Digital Signage Schmankerl in der Bürovorstadt

Wir bei invidis scherzen schon: Wenn der Trend anhält und weitere Hersteller in Eschborn ausstellen, muss invidis bald einen Korrespondenten nach Eschborn entsenden. Samsung bewarb seinen Showroom bei der Eröffnung sogar als „Schlaraffenland für Pixelfans“. Nach unzähligen Showroom-Besuchen hadern selbst hartgesottene invidis-Experten mit der Kombination von „Schlaraffenland“ und „Eschborn“.

Für die absehbare Zeit reisen wir weiterhin regelmäßig vom schönen München an, genießen aber die gute Verkehrsanbindung von Eschborn und freuen uns jedes Mal auf die Präsentation neuer „Digital Signage Schmankerl“ im hessischen Gewerbegebiet.

Wir lassen uns überraschen, wie Infiled ab Ende November seine LED-Lösungen präsentiert. Die Latte liegt hoch: Infiled Barcelona ist wohl der schönste LED-Showroom in Europa. und Samsung ist der Maßstab für Besucher-Frequenz und Effizienz.