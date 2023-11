Displays und Dirndl invidis zeigt Digital Signage in Bayern

Obwohl die Digitalisierung hierzulande oftmals ein wenig hinterherhängt, gibt es in Bayern Vorzeigeprojekte. Chefredakteur Balthasar Mayer erkundet mit Redakteurin Antonia Hamberger spannende Digital Signage-Installationen im Voralpenland. invidsXworld mal ganz lokal:

In der ersten Folge geht’s zum McDonald’s Irschenberg – einer der meistbesuchten in ganz Deutschland. Digital Signage-technisch ist es eine Vorzeige-Filiale: Displays begleiten jeden Schritt in der Customer Journey. Und auch eine Videowall zur „Beautification“ gibt es. Sie stammt von der neuen Zetadisplay-Tochter Peakmedia.