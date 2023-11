Das IDOOH-Institut läutet die DooH Creative Challenge 2024 ein: Ab sofort können Agenturen, Unternehmen, Vermarkter und Young Talents mit ihren Arbeiten wieder ins Rennen um die Auszeichnungen für die besten DooH-Kampagnen gehen. Insgesamt kann in fünf Kategorien eingereicht werden.

Jeweils Gold, Silber und Bronze gibt es in den Kategorien „Best of DooH Classic“, „Best of Crossmedia“, „Best Use of Data“ und „Best of Innovative DooH“ zu gewinnen. Alle Preisträger erhalten hier zudem Punkte für das Kreativranking der W&V.

Der speziell für den kreativen Nachwuchs ins Leben gerufene Wettbewerb „DCC Youngstars“ belohnt die beste Arbeit mit 1 Milliarde Kontakten, indem die Kampagne deutschlandweit auf den teilnehmenden DooH-Netzen ausgestrahlt wird. Die Zweit- und Drittplatzierten erhalten einen Geldpreis in Höhe von 1.000 Euro sowie 500 Euro, den TV- Wartezimmer zur Verfügung stellt.

Bei der Preisverleihung, die am 11. September 2024 in Düsseldorf stattfindet, wird zusätzlich ein von Plan Marken- & Mediaagentur gesponserter, mit einer Geldprämie dotierter Publikumspreis vergeben: Hier wählen die Teilnehmer der Award-Verleihung aus allen Shortlistplatzierten in einem Live-Voting ihren Favoriten.

Das Einreichportal ist ab sofort bis einschließlich dem 12. April 2024 für Agenturen, Unternehmen und Nachwuchskreative geöffnet. Bis zum 31. Dezember 2024 bekommen Teilnehmer eine Early-Bird-Rate.

Die Juroren der Creative Challenge

Die Jury setzt sich zusammen aus diesen 30 Vertretern von Agenturen, Kunden und Vermarktern:

Maike Abel (Nestlé), Eva Adelsgruber (Plan-Net), Jicky von Bechtolsheim (Walldecaux), Jo Marie Farwick (Überground), Alexander Fürthner (Weischer-JVB), Frank Goldberg (IDOOH), Verena Gründel (W&V), Matthias Harbeck (Saint Elmo‘s), Dimitri Herber (Warsteiner), Ralf Heuel (Grabarz & Partner), Christian Kaeßmann (Plan), Hartwig Keuntje (Philipp und Keuntje), Thomas Knüwer (Accenture Song), Thomas Koch (The DOOH Consultancy), Isabell Niederwestberg (Heimat TBWA), Andreas Orth (MC R&D) Ineke Paulsen (Meta), Simone Podlich (Cittadino), Julika Podracki (Rügenwalder), Christian Raveaux (Rewe), Christian-Georg Siebke (TV-Wartezimmer), Stan Skolnik (IU Internationale Hochschule), Carina Specht (Bahlsen), David Stephan (David + Martin), Alexander Stotz (Ströer), Andrea Tauber-Koch (Commerzbank), Kai-Marcus Thäsler (FAW), Holger Walsch (Planus), Frank Youssoffi (Retailfellas) und Claudia Zayer (Goldbach).