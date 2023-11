Der DF612 ist der neueste Giada-Player im Sortiment von Concept International. Er ist mit einem Intel-Core-Prozessor der 12. Generation ausgestattet. Mit integrierter Iris-Xe-Grafikeinheit bespielt er bis zu drei Displays mit bis zu 8K-Auflösung. Er ist lüfterlos und damit leise sowie staubunempfindlich. Der Player kommt im Booksize-Format 200 x 150 x 40 Millimeter und lässt sich damit in die meisten Digital Signage-Installationen integrieren.

Den Player gibt es mit den Prozessoren i3, i5 oder i7 der aktuellen iCore-Variante. Diese erreichen die Leistung der nächsthöheren Variante der Vorgängergeneration. Die aktuelle i3-Variante lässt sich also etwa mit einem i5-Prozessor des Vorläufers durchaus vergleichen. Damit bietet der Player eine Leistungssteigerung bei gleichem Stromverbrauch.

Auf Wunsch ist eine Version mit V-Pro-Technologie in der i5- und i7-Version der CPU erhältlich. Diese soll erhöhe Sicherheit gegenüber Cyberattacken bieten, indem sie das BIOS gegenüber Angriffen von außen abschirmt. Darüber hinaus hat sie eine Fernwartungsfunktion auf BIOS-Ebene – das heißt sie funktioniert auch ohne Betriebssystem.

In der i5- und i7-Variante hat der Player eine Iris-Xe-Grafikeinheit, in der i3-Variante eine Intel-UHD-Grafik. Über den DP1.4-Port kann er einen 8K-Anschluss bespielen; über die beiden HDMI-Anschlüsse zwei 4K-Displays in 60 Hertz. Laufen alle drei Displays gleichzeitig, ist das mit 4K möglich.

Neben den Anschlüssen für drei Displays finden sich vier USB3.2 Gen2, zwei USB2.0, ein USB Type-C3.2 Gen2 sowie zwei COM-Anschlüsse und eine RS232-Schnittstelle. Ein Audio-Ein- und Ausgang für das Mikrofon ist ebenfalls vorhanden. LAN-, WLAN- und zwei Ethernet-Verbindungen sind integriert. Zusätzlich ist ein 4G/LTE-Modul-Steckplatz nebst SIM-Card Slot mit an Bord. Dadurch kann das Gerät auch über Mobilfunk auf Cloud-Inhalte zugreifen, wenn es über LAN nicht mehr erreichbar ist.

Als Arbeitsspeicher kommen bis zu 64 GB RAM zum Einsatz, die sich auf zwei Steckplätze verteilen (Dual-Channel Zugriff). Über eine M.2-Schnittstelle lässt sich der Speicher mit einer beliebig großen SSD-Festplatte erweitern.

Eine 24/7-Verfügbarkeit stellt die JAHC-Technologie von Giada sicher. Diese im BIOS integrierte Hardware-Komponente re-bootet den Mediaplayer im Falle eines Softwareproblems automatisch. Der Player fährt sich damit bei Bedarf auch zu festen Tages- und Uhrzeiten rauf und runter. Die Schaltzeiten lassen sich auch per Software-Schnittstelle einstellen.

Concept bietet den Giada DF612 inklusive Windows 11 für einen Nettoverkaufspreis von 654 Euro. Alternativ gibt es den Player mit Linux Ubuntu. Reseller und Systemhäuser erhalten Sonderkonditionen.