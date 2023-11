Die spanische Niederlassung von Wanzl hat einen neuen Supermarkt der französischen Einzelhandelskette E. Leclerc in Andorra entworfen und ausgestattet. Das neue Ladenkonzept soll mit individuell gestalteten Abteilungen für alle Produktgruppen – vom Gemüse bis zu den Getränken – ein besonderes Einkaufserlebnis bieten. In der Getränkeabteilung fungieren zum Beispiel Weinkisten als Lampen, und Holzfässer dekorieren die Wände. Das gesamte Farb- und Materialkonzept zielt darauf ab, ein einladendes Ambiente auf der Verkaufsfläche zu schaffen. Moderne kreisförmige Deckenleuchten verteilen das warme Licht gleichmäßig in den Räumen.

Um die Kundschaft noch weiter in die E.-Leclerc-Welt abtauchen zu lassen, setzte Wanzl im Eingangsbereich auf Digital Signage: Eine Bodenprojektion von 7 mal 4 Metern und eine mit LED verkleidete Säule sorgen für Aufmerksamkeit und die richtige Stimmung. Für die LED-Säule arbeitete Wanzl mit Trison zusammen.

Moderne Kassenzone

Im Supermarkt selbst kommen verschiedene Produkte von Wanzl zum Einsatz, unter anderem die Regalsysteme Wire-Tech und Vitable sowie der Verkaufstisch Yourtable. Wanzl rüstete auch die Kassenzone aus, die eine Kombination von herkömmlichen Kassentischen und modernen Self-Service-Kassen aufweist. Intelligente Schwenktüren sorgen für ein kontrolliertes Verlassen des Marktes nach der Bezahlung, beugen aber auch Inventurdifferenzen vor.

Der neue Supermarkt öffnete im vergangenen Winter seine Türen. E. Leclerc hat bereits in der Vergangenheit erfolgreich mit Wanzl zusammengearbeitet, unter anderem wurden drei „Avenue Markets“ mit Wanzl-Produkten ausgestattet.