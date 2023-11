Intel Inside hat es zum weltbekannten Qualitätssiegel geschafft, etwas ähnliches erhofft sich nun auch der nach eigenen Angaben weltgrößte Digital Signage Mediaplayer Anbieter Brightsign. Erster Displaypartner ist TCL/Moka, die eine ganze Displayserie mit „Purple Inside“ anbieten. Die Moka BS60 Serie umfasst professionelle Displays in den Größen 32”, 43”, 50”, 55” und 65”. Alle Screens kommen mit einem leistungsfähigen integrierten Brightsign System-on-a-Chip und werden erstmals auf der ISE 2024 in Barcelona ausgestellt.

Inside statt extern

Auch wenn Brightsign in Europa bisher oft nur mit Sonderinstallationen in Museen in Verbindung gebracht wird und insbesondere ProAV-Partner und weniger Digital Signage Integratoren auf die kalifornischen Media Player Lösung zu setzen scheinen, ist Brightsign auch in hochskalierbaren Retail-Projekten erfolgreich im Einsatz. In Displays vollintegrierte Playerlösungen sollen nun für Brightsign auch den Zugang zu Retail- und Corporateprojekte öffenen, die keinen seperaten externen Mediaplayer wünschen.

Die neue SoC-Kooperation mit TCL/Moka soll nur der Anfang sein, weitere Displayhersteller mit Brightsign on a Chip sollen folgen.

Neue CMS-Partner im Fokus

Wie wichtig Brightsign der Ausbau des europäischen Ecosystems ist, zeigt auch die Ernennung von Aferdita Qesku als CMS Partner Manager EMEA seit Frühjahr 2023. Die langjährige Digital Signage CMS Expertin kommt von Signage Live und Poppulo und soll neue CMS-Anbieter für die Brightsign Plattform gewinnen. Für die Kalifornier steht der europäische Digital Signage Markt im Fokus der Aktivitäten.