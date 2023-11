JFKIAT, der Betreiber des Terminal 4 am John F. Kennedy International Airport, setzt digitale Totems ein, um den Passagierfluss an den Sicherheitskontrollen zu optimieren. Dabei kommen Digital Signage-Systeme der Readyseego-Serie von Synect zum Einsatz.

Insgesamt wurden 11 digitale Totems an den Kontrollpunkten im ersten und vierten Stock aufgestellt. Um die richtigen digitalen Inhalte zu entwickeln, arbeitete JFKIAT eng mit Synect zusammen. Sie zeigen Informationen wie geschätzte Wartezeiten und visuelle Hinweise, wie man sich bei der Abfertigung zu verhalten hat. Zudem können automatisch Notfallmeldungen eingespielt werden.

Zusätzlich wurden fünf Displays mit Informationen zu Wartezeiten und der Sicherheitsabfertigung installiert. Diese laufen auf Basis der Plattform Passenger360 von Synect.

„Als das verkehrsreichste Terminal des JFK International Airport ist es wichtig, in Lösungen zu investieren, die unsere Abläufe rationalisieren und die Reise unserer Passagiere von der Bordsteinkante bis zum Gate so nahtlos wie möglich gestalten“, kommentiert Steve Tukavkin, VP IT & Digital von JFKIAT.