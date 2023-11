Wo wenn nicht in Las Vegas feiert der Formel 1 Zirkus seine aufwändigste Show der Saison. Eigentlich wäre die LED-Kugel The Sphere am F1-Kurs schon spektakulär genug, doch den Veranstalter reichte die größte LED-Kugel der Welt als Rekord nicht aus. F1 Besitzer Liberty Media und Samsung entwickelten für das Nachrennen einige riesige Outdoor LED-Konzepte für die Boxengasse.

Drei extragroße Tribünenscreens mit Live-Feeds und Renninformationen mit insgesamt 3,8 Millionen Pixeln, ein hochauflösendes Fine Pixel-Pitch-Screen als digitaler Hintergrund für die Eingangsrolltreppe sowie ein LED-Screen in Form des F1-Logos auf dem Dach der Boxengasse. Das LED-Logo ist so groß und hell, dass man es laut Samsung vielleicht sogar vom Weltraum aus sehen kann.

Digitale Experiences sollen für noch mehr F1 Erlebnis sorgen

Die Tickets für das erste F1 Rennen in Las Vegas sind teurer als für alle anderen Rennen im F1-Rennkalender. Und da Las Vegas schon ohne F1 Rennen einiges an Show bietet, wollte Liberty Media noch eines draufsetzen. Die Art und Weise wie zahlende Zuschauer auf den Tribünen das Rennen verfolgen, soll revolutioniert werden.

F1-Logo auf dem Dach

Der mehr als 2.600m² große 10-mm-LED-Screen mit über 22 Millionen Pixeln erstreckt sich über 147m Breite – länger als ein Fußballfeld – in Form des F1-Logos. Der riesige Logo-Screen auf dem Dach ist nur vom Helikopter zu sehen und somit primär für die TV-Übertragung.

F1 Rolltreppe Trapezoid

Der 137m² große 3,9-mm-LED-Rolltreppen-Screen soll „Wow“-Momente über 9 Mio Pixel vor und nach dem Rennen erzeugen

Tribüne

Die Tribünen sind mit drei 87 Quadratmeter großen 8-mm-LED-Screens von Samsung mit über 1,2 Millionen Pixeln ausgestattet, um das Erlebnis für die Zuschauer auf den Rängen zu verbessern und sicherzustellen, dass ihnen kein Moment des Geschehens entgeht. Die in Las Vegas eingesetzten neuen Samsung LED-Screens liefern eine maximale Helligkeit von über 8.000 Nits, ausreichend auch für den Einsatz bei direktem Sonnenlicht. Benötigt wird die vollen Helligkeit an diesem Wochenende nicht, alle Rennaktivitäten finden wegen der Zeitverschiebung zu Europa in der Nacht statt

Das F1-Logo auf dem Dach, das Rolltreppen-Trapezoid und die drei Tribünendisplays verfügen zusammen über mehr als 33 Millionen LED-Pixel und sind über 3.000 Quadratmeter groß und zusammen lang genug, um zweieinhalb Mal die F1-Strecke von Las Vegas zu umrunden.