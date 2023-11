Der Grand Prix ist in Vegas, Baby! An diesem Samstag kommt zum ersten Mal seit 40 Jahren der Formel-1-Zirkus nach Las Vegas. Mit einer glamourösen Show will hier der Motorsport die US-amerikanischen Herzen gewinnen. So sehr, dass das sportliche teilweise auf der Strecke zu bleiben droht, wie Kritiker bereits anmerken.

Was den bombastischen Show-Teil angeht, zeigte bereits die Eröffnungsfeier, dass Vegas groß kann. Und viel Show bringt viel Aufmerksamkeit, was globale Marken nutzen wollen – die DooH-Möglichkeiten in der Glitzermetropele entlang der Rennstrecke bieten dafür vielfältige Möglichkeiten.

Der Neue ist der Platzhirsch

Die erste und neueste Adresse am Platz wird natürlich The Sphere bieten. Die LED-Kugel hat in den vergangenen Monaten bewiesen, dass sie internationale Aufmerksamkeit über alle Kanäle ziehen kann – und wird dies auch während des Rennens unter Beweis stellen. Das Kreativunternehmen BCN Visuals hatte bereits angekündigt, Kampagnen speziell für den Grand Prix erstellt zu haben, unter anderem auf der Sphere.

Auch die Betreiber der Sphere gaben an, mit vielen berühmten Marken Werbekampagnen während des Rennens zu schalten. Zu ihnen gehören American Express, Aristocrat, Aston Martin, Body Armor, Google Chrome, Heineken, die Las Vegas Convention and Visitors Authority, Mercedes Benz, Netflix, Paramount Plus, Pirelli, Puma, Salesforce, T-Mobile und Virgin Hotels.

Zusätzlich wird die Sphere speziell auf das Rennen abgestimmten Content spielen. Dazu gehören die Pole-Position in Echtzeit und ein Motiv, das den Sieger des Rennens feiern wird. Darüber hinaus werden während der gesamten Woche F1-Inhalte zu sehen sein, darunter Fahrerkarten, auf denen alle 20 Fahrer und ihre Autos in überlebensgroßer Form abgebildet sind, sowie F1-Helme, die als ikonische Kulisse für Fanfotos dienen.

Die Inhalte, die während der Rennwoche laufen, werden so optimiert, dass sie die Strecke und den Veranstaltungsort aus der Vogelperspektive zeigen. Erstellt wurden die speziellen Inhalte von den Sphere Studios.

Andere Screens stehen bereit

Doch die Sphere wird nicht die einzige DooH-Location sein, die um die Aufmerksamkeit des Publikums und der Medien buhlt. Bereits im vergangenen Jahr wurden LED-Screens hochgezogen, um vom F1-Hype profitieren zu können.

Hinzu kommen einige LED-Riesenflächen, die 2023 fertiggestellt wurden. Zum Beispiel errichtete Branded Cities im März einen großen LED-Screen am Strip, „The Horseshoe“ genannt. Clear Channel Outdoor errichtete am Westin Hotel vier große DooH-Walls, die direkt an der Rennstrecke liegen.

Nun wird Las Vegas zeigen, wie ein großes Event, das global übertragen wird, als Katalysator für Investitionen wie DooH dienen kann. Ob die Aufmerksamkeitsspitzen über das Jahr verteilt werden können, wird sich zeigen. Nach den ersten Auftritten von U2 und diversen Kampagnen hat zumindest The Sphere bereits demonstriert, dass dies möglich ist – wenn alles aufeinander abgestimmt ist.