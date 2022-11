Die Spielermetropole ist nicht arm an Leuchtwerbung und riesige LED-Fassaden. Doch viele der oft hunderte von Quadratmeter umfassenden LEDs waren in die Jahre gekommen. Die Pandemie brachte die Wüstenmetropole tatsächlich zum Stillstand – das erste Mal seit der Ermordung von JFK blieben die Casinos im Frühjahr 2020 geschlossen und viele der LEDs blieben schwarz. Auch das ein oder andere Digital Signage Upgrade-Programm blieb in der Schublade.

Doch fast drei Jahre später boomt es wieder in Las Vegas und überall sind Bautrupps zu entdecken die die Nacht zum Tag machen. Denn analog zum Times Square in New York City sind große Bauarbeiten nur Nachts erlaubt, wenn sie die Besucher nicht stören. Und einiges hat sich in den letzten Monaten am berühmten Strip verändert. Insbesondere neue höherauflösende und hellere LEDs werden installiert. Viele der Upgrades waren auch bitter nötig. Andere Digital Signage Highlights und künftige F1 Landmarks wie die MSG Sphere entstehen komplett neu,

Ganze Fassaden werden erneuert (Planet Hollywood) und auch mancher deutscher Digital Signage Anbieter profitiert. So rüstet der Berliner Digital Signage Spezialist Sedna einige neue Installationen mit Software und Mediaengines aus. Am meisten profitieren natürlich LED-Anbieter wie SNA und Las Vegas-basierte Yesco von der gestiegenen Nachfrage.

Zu sehen und erleben sind die LED-Upgrades in den kommenden Monaten und spätestens am 17. November 2023 zur Formel 1 Premiere in Las Vegas.