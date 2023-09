Der US-Außenwerber Clear Channel Outdoor hat drei neue neue DooH-Screens der besonderen Art in Las Vegas angekündigt: Hierfür kooperiert er mit dem Westin Las Vegas Hotel & Spa und stellt auf dessen Gelände drei riesige Displays auf – direkt an der Rennstrecke des Formel 1 Grand Prix, der vom 16. bis 18. November in der Stadt gastiert.

Das Westin Las Vegas Hotel & Spa ist 1,5 Blocks vom Las Vegas Strip entfernt und liegt an der Flamingo Road, einer Hauptverkehrsstraße für Touristen auf dem Weg zum Strip.

Wie in den USA – und vor allem in Las Vegas – üblich, bekommen die Screens passende Namen: Der Vertical Digital Spectacular hat eine Höhe von 14 Metern und eine Breite gut 5 Metern. Der South Wallscape Spectacular besteht aus zwei Screens, die jeweils 39 mal 60 Meter umfassen. Der East Wallscape Spectacular schließlich hat ein Format von knapp 40 mal 15 Metern.

F1 geht auch an Sphere vorbei

Damit ergänzt Clear Channel Outdoor sein OoH- und DooH-Portfolio in der weltweit bekannten Spielermetropole. „Las Vegas dreht in diesem Winter richtig auf, denn wir sind Gastgeber der begehrtesten Sport- und Unterhaltungsevents, die unseren Markt zum heißesten Ziel für internationale Reisende und sehr wohlhabende Verbraucher machen“, sagt Adam Barthelmess, President von Clear Channel Outdoor Las Vegas. „Unsere neuen digitalen Spektakel im Westin bieten Werbetreibenden eine erstklassige Sichtbarkeit, und sie könnten zu keinem günstigeren Zeitpunkt fertig sein, da das mit Spannung erwartete Formel-1-Rennen nur noch zwei Monate entfernt ist. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren renommierten Markenpartnern während einer unvergesslichen Saison hier in Las Vegas.“

Die Formel 1 wird auch an der Las Vegas Sphere vorbeiführen, die an diesem Freitag mit einem U2-Konzert eingeweiht wird.