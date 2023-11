Die Stadtverwaltung von London lehnt den Bau aus mehreren Gründen ab: der Hauptgrund sind die negativen Auswirkungen einer riesigen LED-Lichtkugel auf die Bewohner von Einfamilienhäusern und Studentenwohnheimen im Stadtgebiet von Stratford. Zusätzlich stört sich die Stadt auch am Stromverbrauch der für den Betrieb des Displays benötigt wird, in Zeiten von Energieknappheit. Last but not least sorgt sich die Stadtverwaltung auch um das Stadtbild und der Auswirkungen auf Kulturdenkmäler und denkmalgeschützte Gebäude in der Gegend.

Die endgültige Entscheidung über die Entwicklung liegt nun im UK-Ministerium für Wohnen, Kommunen und lokale Selbstverwaltung.