Viewsonic bringt sein LED Display Solution Kit auf den deutschen Markt. Das Kit besteht aus einer klappbaren All-in-One-LED-Wand in 135 Zoll, einem Case für den Transport und einem motorisierten Standfuß. Das Auspacken und Montieren soll dadurch nur 10 Minuten in Anspruch nehmen. Viewsonic hatte das Modell mit dem Namen LDS135-152 bereits im Dezember 2022 vorgestellt.

Die LED-Wand ist bereits vormontiert und zusammengeklappt im Case verstaut. Das Case passt in herkömmliche Lasten und in große Personenaufzüge. Für den Aufbau ist kein Werkzeug nötig. Mit dem motorisierten, rollbaren Standfuß lässt die Displayhöhe per Knopfdruck einstellen. Drei Höhen lassen sich als Voreinstellungen festlegen.

Auch die Helligkeit lässt sich einstellen, bis zu 600 Nits maximal. Das Display gibt Inhalte in FullHD , mit einem Betrachtungswinkel von 160 Grad und einer Bildwiederholfrequenz von 4.440 Hertz wieder. Es basiert auf 3-in-1 SME LEDs, die Lebensdauer von 100.000 Stunden aufweisen sollen und auf den 24/7-Betrieb ausgelegt sind.

Der Rahmen des Display beträgt 5 Millimeter. Den Sound liefern zwei Harman-Kardon-Lautsprecher mit 20 Watt. Folgende Eingänge stehen zur Verfügung: 6 x HDMI, 3 x USB-A, 1 x USB-C sowie RJ45, RS232, WiFi (2,4Gn/5Gn) und Audio-In. Als Ausgänge hat das Display 2 x HDMI und Audio-Out. Zur Verarbeitung des Inputs kommt ein MTK9669-Prozessor mit 4GB DDR4 RAM und ein Embedded Player zum Einsatz. Er setzt auf Android 9.0 als Betriebssystem und kann auf bis zu 64 Gigabyte Speicherplatz zugreifen.

Viewsonic legte das Gerät auf eine einfache Benutzung aus: Die Komponenten befinden sich in einem Gehäuse und sind über die Gerätefront zugänglich. Das Vakuum-Tool zum Auswechseln der LED-Module gehört zum Lieferumfang.

Das LDS135-152 ist ab sofort im Fachhandel für 138.999 Euro inklusive Mehrwertsteuer verfügbar.