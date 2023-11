Player Next Gen Intuiface launcht interaktive Web Apps

Intuiface stellt den Player Next Gen vor, eine web-native Anwendung für Digital Signage. Nach monatelanger Beta-Evaluierung ist die Version jetzt für alle Kunden verfügbar. Mit Player Next Gen lässt sich interaktiver Content für jede Art von Screen erstellen und mit dem No-Code-Ansatz von Intuiface ausspielen. Ergänzend dazu führt Intuiface ein duales Lizensierungsmodell ein – mit einer Option auf View-Abrechnung.

Player Next Gen unterstützt die Bereitstellung interaktiver Inhalte sowohl On Premise als auch im Web. Die On-Premise-Bereitstellung funktioniert mit Windows, Android, Brightsign, iPadOS, Samsung Tizen, Chrome und Raspberry Pi.

Die Webanwendungen lassen sich entweder als Website – eingebettet in einen iFrame – oder als Progressive Web App betreiben. Somit ist die Ausführung auch offline und außerhalb eines Browsers möglich. Für beide Bereitstellungs-Arten lassen sich Inhalte mit Composer erstellen, dem No-Code-Authoring-Tool von Intuiface.

Mit Cloud-basierten Dritt-Plattformen kompatibel

Dank der web-nativen Natur lassen sich die interaktiven Inhalte, die in Player Next Gen laufen, auch in web-gehostete Digital Signage-Frameworks von Drittanbietern einbetten. Das macht es möglich, nicht-interaktive Digital Signage-Anwendungen mit Intuiface-basierten interaktiven Inhalten zu kombinieren. Zu den validierten CMS-Plattformen gehören Appspace, Brightsign, Dise, Korbyt, Navori, Reach Media, Samsung VXT, Signagelive und Telelogos.

Intuiface nutzt das globale Content Delivery Network (CDN) von Amazon. Dieser Standard gewährleistet maximale Download-Geschwindigkeiten weltweit, unabhängig vom Standort. Die ISO 27001-Cyber-Security-Zertifizierung von Intuiface, die im April dieses Jahres erneuert wurde, soll geistiges Eigentum der Kunden schützen – unabhängig von der Art der Bereitstellung.

Player Next Gen löst die vorherige Player-Generation von Intuiface ab. In den On-Premise-Plattformen – mit Ausnahme von Windows – erscheint sie deshalb nur unter dem Namen „Player“. Die Version ist ab sofort für alle Test- und aktiven Kundenkonten verfügbar. Für Web-Implementierungen müssen zahlende Kunden auf der Plattform Enterprise Level sein.