Gemeinsam haben Media Frankfurt und Fraport, die Betreibergesellschaft des Flughafens Frankfurt, die exklusive Umfrageplattform Travelpinion aufgebaut. Das Portal soll Passagierbefragungen rund um die Themen Tourismus, Mobilität und Konsumgewohnheiten ermöglichen. Zusätzlich wird darüber hinaus aktuell ein Tracking der Besucherbewegungen durch den Flughafen Frankfurt aufgebaut. Für die Zukunft ist ein angebundener programmatischer Verkauf geplant.

Für die Online-Plattform sehen die Betreiber großes Potenzial- gestützt durch Umfragewerte im neuen Onlinepanel: So assoziieren 64 Prozent der berufstätigen Passagiere am Flughafen Frankfurt flexibles Arbeiten mit Ortsunabhängigkeit; auch auf Reisen wird der Laptop ausgepackt. 36 Prozent geben an, während der letzten 12 Monate auf Dienstreisen gearbeitet zu haben, beispielsweise im Zug, am Flughafen oder im Hotel. 2019 lag der Wert bei nur 11 Prozent. Workation – das Arbeiten vom Urlaubsort aus – nahmen im vergangenen Jahr 21 Prozent in Anspruch. 18 Prozent verlängerten Business Trips für private Zwecke.

Incentives für eine Teilnahme

Auf Travelpinion können Werbekunden, Gewerbetreibende am Flughafen, Dienstleister und die am Flughafen Frankfurt vertretenen Airlines Studien in Auftrag geben. Die Themen reichen von Reiseerfahrungen, Reiseplänen, Meinungen sowie Vorlieben zu Services und Produkten. Die Teilnehmenden selbst erhalten als Belohnung für die Registrierung sowie für die Beteiligung an den Online-Befragungen Incentives – aktuell sind es Lose, die sie für Gewinnspiele einsetzen können.

Um auf die Umfrageplattform aufmerksam zu machen und die Repräsentativität des Panels zu garantieren, wird Travelpinion über Werbeflächen der Media Frankfurt und die Fluggastbefragung Fraport-Monitor direkt am Flughafen beworben.

Tracking für Heat Maps und Programmatic

Zusätzlich ist die Plattform an eine App angebunden, welche – das Einverständnis der Teilnehmenden vorausgesetzt – auch deren Bewegungsdaten erfasst. Diese Profildaten sind mit Travelpinion verknüpft und sollen künftig insbesondere für den programmatischen Verkauf genutzt werden. Zudem können so Heat Maps erstellt oder Aufenthaltsdauern und Customer Journeys analysiert werden.

„Mit Travelpinion bieten wir unseren Werbekunden und den hier vertretenen Airlines einen exklusiven Zugang zu ihren Traveller-Zielgruppen am Flughafen Frankfurt. Wegweisend wird die Datengenauigkeit sein, die dann auch für programmatische Werbung wertvollste Insights zum Konsumverhalten und zu Bewegungsmustern liefert“, so Martin Korosec, Geschäftsführer Media Frankfurt.