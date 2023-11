Zum Dezember 2023 wird Dominik Matyka, seit 2018 Chief Advisor und bekanntestes Gesicht der Dmexco, seine Tätigkeit für die Online-Marektingmesse beenden.

Für ihn kommt ab dem Februar 2024 Verena Gründel als Brand & Communications Director zur Koelnmesse, die die Dmexco gemeinsam mit dem BVDW, dem Bundesverband Digitale Wirtschaft, veranstaltet. Damit ergänzt sie das Führungsgremium um Senior Vice President Christoph Werner, Jan Garnefeld, Director Sales & Operations, sowie Thomas Mosch, Director Conference.

Verena Gründel führt bislang mit Rolf Schröter als Chefredakteurs-Duo die W&V. Davor war sie für andere Fachtitel tätig, unter anderem das Magazin Digital Signage. Der DooH-Branche ist sie unter anderem als Jurorin der DooH Creative Challenge bekannt.

„Die Dmexco ist eine unverzichtbare Plattform für den Digitalstandort Deutschland und Europa“, sagt Verena Gründel. „Sie ab 2024 gemeinsam mit dem Team der Koelnmesse und dem BVDW weiterzuentwickeln und in die Zukunft zu führen, darauf freue ich mich sehr. Die Branche steht vor großen Herausforderungen. Mit der Dmexco wollen wir einen Beitrag dazu leisten, diese nicht nur erfolgreich zu bewältigen, sondern auch die enormen wirtschaftlichen Potenziale zu heben.“

Dirk Freytag, Präsident des BVDW, bedankte sich bei Dominik Matyka für seine erfolgreiche Arbeit in den vergangenen Jahren. Zudem freue er sich, dass Verena Gründel die Dmexco verstärkt. „Zusammen werden wir das Leitevent der Digitalwirtschaft in Deutschland und Europa gestalten. Die Dmexco wird auch in Zukunft der Ort der Zukunftsgestalter:innen sein.“

Die Dmexco 2024 wird am 18. und 19. September in Köln stattfinden.