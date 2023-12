Sharp/NEC präsentiert sich auf der ISE 2024 unter dem Motto „Towards Tomorrow“. Unter diesen Auftritt fallen auch neue Green-Signage-Lösungen: Neue E-Paper-Displays will das Unternehmen auf der Messe vorstellen. Darunter wird wahrscheinlich auch das bereits von invidis vorgestellte E-Poster in 28 Zoll fallen. Außerdem will Sharp/NEC neue DV-LED aus der NEC FC-Serie mit aktueller COB-Technologie und reduzierten Energieverbrauch zeigen.

Der Stand von Sharp/NEC wird sich in folgende Kategorien aufteilen: Meeting & Collaboration in hybriden Workflows, Transportation & Retail Signage, Higher Education & Leisure sowie Command & Control.

An neuen Lösungen sind außerdem mit dabei:

eine neue Produktreihe von Large Format Displays für den hybriden Arbeitsplatz

eine Auswahl der Sharp Collaboration Displays, einschließlich der neuen Sharp LA-Serie mit erweiterten Funktionen für Enterprise-Anwender

neue Projektor-Modelle, die das Angebot an Laserprojektoren der NEC P-, PA- und PX-Serien für große Räume ergänzen

Sharp/NEC wird am Stand E500 in Halle 3 ausstellen. Die ISE 2024 findet vom 30. Januar bis zum 2. Februar in der Fira Gran Via Barcelona statt.