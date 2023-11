E-Paper-Display in 28 Zoll Sharp/NEC präsentiert E-Poster

PPDS hat mit seinem Tableaux-Display vorgelegt, Sharp/NEC hatte mit zwei Modellen im August nachgelegt. Diese sind aber am europäischen Markt noch nicht verfügbar. Jetzt zeigt die Japaner auf den Sharp Tech-Days in Tokyo einen neuen Prototypen. Der kommt im Poster-Format Din A2, was den Maßen 420 mm x 594 mm und einer Bilddiagonale von circa 28 Zoll entspricht. Wie auch das neueste Philips-Tableaux-Modell basiert das Sharp-E-Poster auf E Ink Spectra 6, der neuesten Farbplattform des E-Paper-Marktführers E Ink.

Das Sharp/NEC E-Paper kombiniert die E-Ink-Technologie mit einer IGZO-Rückwand. Das Display ist batteriebetrieben, zieht aber lediglich beim Content-Wechsel Strom. Die Content-Anzeige an sich benötigt keine Energie. Damit lassen sich statische und farbige Digital Signage-Inhalte sonnenlichttauglich wiedergeben.

Wann Sharp/NEC das E-Poster auf den Markt bringen wird, ist noch nicht bekannt. Sehr wahrscheinlich ist jedoch, dass der Prototyp auf der ISE in Barcelona Anfang Januar 2024 zu sehen sein wird. Interessant wird auch sein, wo das Display preislich liegt. Die Philips-Variante liegt in der kleinsten Version aktuell bei rund 1.300 Euro netto.

Auf der europäischen ProAV-Leitmesse in Barcelona werden E-Paper einer der großen Produkttrends, der bei allen großen Visual-Solutions-Hersteller zu sehen sein wird. PPDS hatte auf der vergangenen ISE vor 10 Monaten den Trend initiiert. Inzwischen hat die Linie Philips Tableaux ein 25-, 28- und auch ein 32-Zoll-Modell.