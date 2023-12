Wharfedale Pro kehrt zur ISE, die 2024 vom 310. Januar bis zum 2. Februar stattfindet, zurück: Auf einem gemeinsamen Stand mit dem spanischen Distributor Kinson wird sich das Unternehmen auf Lösungen für Live- und Installations-Audio konzentrieren sowie zwei Produktreihen neu einführen: das WLA-210XP Line Array System und die T-Sub Aktiv-Subwoofer.

Das WLA-210XP Line Array System ist ein passives 10-Zoll-Doppel-Array und mit speziell angefertigten Phasensteckern ausgestattet, um einen konsistenten außeraxialen Frequenzgang zu gewährleisten. In Kombination mit dem Wharfedale Pro Evo-Fold Waveguide sollen diese Merkmale zu einer deutlichen Reduzierung der üblichen Phasenprobleme beitragen, die bei herkömmlichen Zwei-Wege-Line-Arrays durch den physischen Abstand zwischen den Laufwerken entstehen.

Neuer Subwoofer

Wharfedale Pro stellt außerdem den neuen 18-Zoll-T-Sub-AX18B vor, das jüngste Mitglied der T-Sub-Familie von aktiven Subwoofern. „Der T-Sub-AX18B wurde entwickelt, um perfekt mit aktiven Topteilen wie unserer Tourus-, Titan- und Typhon-Serie zusammenzuarbeiten“, erklärt Alex Lane, Applications & Solutions Manager bei Wharfedale Pro. „Er liefert 900 Watt Dauerleistung und ist in unserer neuen Polyurea-Tough-Tone-Lackierung ausgeführt.“

Ein Hauptaugenmerk von Wharfedale Pro lag in den letzten 12 Monaten auf der neuen DP-Verstärkerserie. Auf der ISE wird das Team die kürzlich aktualisierten Mehrkanal-Verstärker DP-F, DP-N und DP-4035i in einer eigenen Amplifier Zone am Stand vorstellen, zusammen mit dem neuen SC-26X Versadrive Loudspeaker Management System.

Außerhalb des Standes werden Live-Demonstrationen des WLA-1 Hybrid Curvature Array Systems von Wharfedale Pro in den speziellen Outdoor-Demonstrationsbereichen OSC3 und OSC4 stattfinden. Hier können die Besucher die Leistung der speziell entwickelten Beyma-Treiber des Systems erleben.

Der Stand von Wharfedale Pro befindet sich in Halle 7, B100.