Drei Pick & Go-Filialen öffnete Rewe dieses Jahr, drei weitere sollen 2024 folgen. Mit Pick & Go testet Rewe autonomes Einkaufen, wobei eine Sensortechnologie von Trigo Vision den Kassenvorgang digital abwickelt. Das Konzept bewährt sich laut Rewe in der Praxis – die Kunden hätten am kassenlosen Einkaufen gefallen gefunden, heißt es in einer Pressemitteilung. Deshalb will Rewe weitere Märkte planen und in den deutschlandweiten Test aufnehmen.

In den kommenden Monaten sollen gleich zwei neue Filialen in Hamburg öffnen und eine dritte in Düsseldorf. Nach Hamburg kommt mit 1.200 Quadratmetern der bisher größte Pick & Go. Bisher hat das Format zwei hybride Märkte in Köln und Berlin hervorgebracht sowie einen vollautonomen Markt in München.

Die Lösung von Trigo erstellt via Kameras und Sensoren ein 3D-Modell eines Supermarktes, um die Umgebung und Bewegungen darin digital abzubilden. Dabei findet keine Gesichtserkennung statt, das System kann also die Kunden beim wiederholten Besuch nicht wiedererkennen.