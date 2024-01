Bei der Rückkehr zu prä-pandemischen Verhältnissen liegt Asien noch hinter Europa und Nordamerika zurück. Ob Tourismus oder öffentlicher Nahverkehr – überall liegen die Nutzerzahlen noch unter 2019. Doch der asiatisch-pazifische Raum außer China erholt sich schnell und Werbekunden wollen wieder Präsenz zeigen. Genau der richtige Zeitpunkt für Out-of-Home.

Am internationalen Flughafen Seoul-Incheon sicherte sich zu Jahresbeginn Korea Economic Daily einen Siebenjahresvertrag zur „Transformation“ von Flughafenwerbung für den internationalen Flughafen Incheon.

Korea Economic Daily ist ein führendes Wirtschaftsmedium, das auf Koreanisch und Englisch veröffentlicht und verschiedene Plattformen und Titel verwaltet, darunter Korea Economic TV, Economic Magazine und Korea Economic BP. Die vom koreanischen Fachmedium OOH News bekannt gegebene Vereinbarung sieht vor, dass KED in den Terminals eins und zwei bestehende statische Werbeleuchtkästen durch LED-Werbemedien ersetzt.

Die Leuchtturmfläche in Incheon – die 23 Meter hohe Giant LED – bleibt das Herzstück der DooH-Vermarktung an Südkoreas verkehrsreichsten internationalen Flughafen.

Hongkong Metro

In Hongkong wechselte zum Jahresanfang die Vermarktung eines Teilnetzes der Metro zum lokalen Out-of-Home Anbieter Bravo Media. Der Bus-Vermarkter wurde erst 2021 gegründet und hat die exklusive Werbekonzession auf der East Rail Line, der Tuen Ma Line, der Light Rail und den MTR-Bussen ab dem 1. Januar 2024 erhalten.

MTR Corporation ist der größte ÖPNV-Dienstleister in Hongkong mit durchschnittlich knapp 5 Millionen Fahrgästen an Wochentagen. Jeder zweite ÖPNV-Nutzer in der Sonderwirtschaftszone wird von MTR befördert.

Anzeige