Auf der ISE wird der Touchfree-Anbieter Ameria wieder mit großem Stand und dem Back-to-the-Future-Auto Delorean vertreten sein. Doch hinter den Kulissen hat sich viel verändert: Expansion in den Mittleren Osten, Etablierung eines Partner-Ökosystems, Gewinn neuer skalierbarer Projekte im Luxussegment und Lösungen zur Datengewinnung am POS.

Von Heidelberg in die Wüste

Seit dem letzten Jahr ist Ameria über Partner auch im Mittleren Osten vertreten. Die Teilnahme an der weltgrößten IT-Messe am E&-Stand und Trips nach Saudi-Arabien haben den Heidelbergern viel Aufmerksamkeit beschert. Mit Blue Rhine und Connectiv konnten zwei der etabliertesten Digital Signage-Integratoren der Region als Partner gewonnen werden.

„Wir haben eine AV-Experience-Lösung entwickelt, die die Art mit Screens zu interagieren revolutioniert“, so CEO Albrecht Metter im invidis-Gespräch. „Dafür brauchen wir Partner, die Hardware, Software und Content – UX und UI – verstehen. Mit Blue Rhine und Connectiv haben wir sehr kompetente Integratoren gewonnen, die ganzheitlich denken und auch die Erfassung von Nutzungs- und Konsumentendaten verstehen.“

Digital Signage und insbesondere interaktive Touchpoint-Konzepte, wie sie Ameria entwickelt, sind hervorragend geeignet für Einzelhandelsunternehmen, um First-Party-Daten zu erheben: „Datenschutzkonforme Lead-Erfassung zum Beispiel über Gamification bietet einen enormen Wert für Retailer und führt schneller zu einem positiven ROI. Wir erreichen damit auch andere Budgettöpfe“, erläutert Albrecht Metter.

Luxusmarken entdecken Touch-Free

Nicht nur am Golf steigt die Nachfrage, auch europäische Luxusmarken konnte Ameria in den letzten Monaten als Kunden gewinnen. „Auch wenn es in Europa immer länger dauert bis zur Realisierung, gewinnen wir auch hier weitere namhafte Kunden. Erstmals auch skalierbare Projekte, nicht nur einmalige Innovationsprojekte“, sagt der CEO. Laut Ameria leben besonders Luxusmarken die digitale Transformation schon. „Ob Retail Design, Ladenbau, Technologie oder Content – Digitalkonzepte werden jetzt immer mehr ganzheitlich geplant.“

Ameria führt seine Lösungen in Barcelona auf dem Stand 4H300 vor.

