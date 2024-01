LG kündigt ein weiteres ausgefallenes Lifestyle-Produkt für die CES in Las Vegas an, auf der kommende Woche die neuesten Consumer-Tech-Entwicklungen vorgestellt werden. Die Dukebox by LG Labs ist eine Art Hightech-Spin-Off der Retro-Jukebox: Der Klang kommt von Vakuumröhren-Verstärkern im Inneren der stehenden Box. Im Kontrast zu dieser Retro-Technologie besteht die komplette Frontseite aus einem transparenten OLED-Screen.

In der Dukebox lässt sich die Transparenz der Frontscreens einstellen. Damit legt das Display den Blick auf die Vakuumröhren im Inneren frei, damit der Retro-Effekt erhalten bleibt. Gleichzeitig kann man laut LG darauf Filme abspielen oder halbtransparent ein Kaminfeuer flackern lassen. An der Unterseite befinden sich Lautsprecher, die nach vorne gerichtet sind, kombiniert mit einem 360-Grad-Lautsprecher an der Oberseite. Auf dem OLED-Screen kann man Lautstärke und so weiter regeln.

Die Dukebox wird auf dem Stand der LG-Labs-Division zu sehen sein, unter deren Dach die Koreaner kreative Ideen und Lifestyle-Lösungen präsentieren. Es handelt sich dabei also keinesfalls um ein Produkt für den Mainstream-Markt. Solche Lösungen schaffen es ohnehin selten in die Produktion.

