Die CES in Las Vegas ist immer eine gute Gelegenheit für die großen Elektronikkonzerne, am Anfang des Jahres Neuheiten zu präsentieren und diese der Presse vorzustellen – idealerweise kombiniert einigen Award-Gewinnen, die das Prestige des jeweiligen Produkts heben.

Auf der diesjährigen Veranstaltung gab es für LG Electronics mit mehr als 200 Preisen und Anerkennungen wieder eine wahre Award-Flut. Schon 2023 berichtete das Unternehmen von einer großen Anzahl an CES-Awards. Es wurden Lösungen aus den Bereichen Haushaltsgeräte, Home Entertainment und B2B.

Besonders erfolgreich war nach den Angaben von LG der Signature OLED T, ein OLED-TV mit Zero-Connect-Technologie. Die transparente 77-Zoll-OLED-Lösung wurde von Fachzeitschriften wie Cnet, Digital Trends, Techradar, Tom’s Guide, Forbes, The Verge, Wirecutter, PC-Mag und Mashable ausgezeichnet.

Prämiert wurden außerdem die neuen LG-TVs OLED Evo M4, G4 und C4. Darüber hinaus nahm Digital Trends den LG Ultragear OLED-Gaming-Monitor 32GS95UE in seine Liste der besten Monitore auf der CES 2024 auf.

Awards für Waschtrockner und Add-Ons

LG erhielt außerdem Auszeichnungen von Publikationen wie USA Today und Tom’s Guide für seinen neuen LG All-In-One Waschtrockner mit Wärmepumpen-Technologie.

Das Universal UP Kit von LG, eine Sammlung an Haushaltsgerätezubehör und Add-Ons, gewann die Accessibility Awards von Reviewed für die CES 2024, weil es die Benutzerfreundlichkeit für Personen mit körperlichen Einschränkungen verbessert. Es wurde zudem in Apartment Therapy’s in der Kategorie Best Home Design Products von der CES 2024 prämiert.

Consumer-Preise könnten Einfluss auf B2B haben

Allein im Rahmen des CES Innovation Award-Programms der Consumer Technology Association (CTA) gewann LG 34 CES Innovation Awards, darunter zwei Best of Innovation Awards für den LG 4K Transparent OLED T und den 83-Zoll 4K OLED Zero Connect TV (M4).

Eine Liste der Awards gibt es auf der LG-Website

Vor allem für die TVs gilt: Viele neuartigen Optionen durchlaufen erst einmal den Consumer-Bereich, bevor sie im B2B-Sektor relevant werden. Und gerade im Bereich Transparent OLED gibt es großes Potenzial in verschiedenen Verticals.

