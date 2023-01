Wenn die ISE 2023 am 31. Januar beginnt, werden wie jedes Jahr auf dem Stand von LG besondere Applikationen zu sehen sein – unter anderem mit LGs OLED-Technologie, die 2022 10-jähriges Jubiläum feierte. Doch diese ist nicht nur im Visual-Solutions-Bereich ein Hingucker: Bei der CES 2023 in Las Vegas, die vom 5. bis zum 8. Januar über die Bühne ging, konnte sich der Elektronik-Konzern – vor allem dank OLED – mehr als 220 Preise und lobende Erwähnungen in den Bereichen Home Appliances und Home Entertainment sichern.

Dazu gehörte auch der Best of CES Award in der Kategorie Best Home Theater Tech für den LG Signature OLED TV M3, den weltweit ersten OLED-Fernseher mit Zero Connect-Technologie.

Der 97 Zoll große LG Signature OLED M3 gilt für LG als nächster Schritt in der Evolution der OLED-Fernsehtechnologie und wurde auf der CES von Fachzeitschriften wie C-Net, Digital Trends, Techradar, Tom’s Guide, Wired, The Verge, USA Today, PC Mag und Mashable prämiert. Darüber hinaus erhielt LG für den neuen LG OLED evo TV G3, der sich durch seine bis zu 70 Prozent höhere Helligkeit – gegenüber den Vorjahresmodellen – auszeichnet, Preise von Tech Crunch, C-Net, Tom’s Guide, Reviewed und BGR.

Im Home-Appliances-Sektor überzeugten die Hausgeräte mit integrierter Visual Solution: Das neue Instaview Moodup-Kühlgerät mit seinen LED-Paneelen wurde von Publikationen wie The Wall Street Journal, CNET, The Washington Post, Wired, Good Housekeeping, Tom’s Guide und PC-Mag überzeugen. LGs neuestes Artcool-Gallery-Klimagerät für den Wohnbereich erhielt ebenfalls Aufmerksamkeit. Für sein Design mit LCD-Panel wurde das Produkt von Tech Radar als Best of CES und von Business Insider als Best Innovative Products from CES 2023 honoriert.

Im Rahmen des CES Innovation Award-Programms der Consumer Technology Association (CTA) konnte LG 25 CES Innovation Awards gewinnen, darunter drei Best of Innovation Awards für den LG Transparent OLED Screen, den LG OLED evo Flex und das 65-Zoll Ultrafine Display OLED Pro von LG.

Nun sind viele der Produkte und Gadgets, die auf der CES vorgestellt werden, nicht oder noch nicht für den profesionellen Signage-Markt zu gebrauchen. Doch liefern sie manchmal erste Hinweise, wohin die Reise gehen könnte. Und sie erzeugen Technologie-Enthusiasmus – der langfristig auch unserer Branche hilft.

LG-Preise und Erwähnungen auf der CES 2023

LG Signature OLED TV M3 (97 Zoll)

• Cnet: Best of CES 2023 – Best of Show

• Digital Trends: Top Tech of CES 2023 Awards

• Engadget: Best of CES 2023 – Best Home Theater

• PC Mag: Best of CES 2023

• Reviewed: CES Editors‘ Choice Awards 2023

• Tech Radar: Best Gadgets of CES 2023 – Best TV Innovation

• The Washington Post: Best and Strangest Tech of CES 2023

• Tom’s Guide: Best of CES 2023 Awards – Best in Show

LG gram

• C-Net: Best Laptops CES 2023 Has to Offer

• Laptop Mag: Best of CES 2023

• PC Mag: Best of CES 2023

• PC World: Best Laptops from CES 2023

• Tech Radar: Best Laptops at CES 2023

• Tom’s Guide: Best Laptops of CES 2023

• Wired: Best of CES 2023

LG OLED Flex

• Digital Trends: Best Gaming Monitors of CES 2023

• PC World: Best Monitors of CES 2023

• Twice: Twice 2023 Picks Awards – CES 2023

LG Ultragear OLED Gaming Monitor

• PC World: Best Monitors of CES 2023

• Wirecutter: Best of CES 2023

• Twice: Twice CES 2023 Picks Awards

LG Moodup-Kühlgerät

• C-Net: The Wildest Tech at CES 2023, 9 Weirdest Gadgets at CES 2023, Best Smart Kitchen Tech

• Good Housekeeping: Editor’s Choice – CES 2023, CES 2023 Top Picks

• Now This News: Some of the Best Products from CES 2023

• PC Mag: Best of CES 2023

• Reviewed: CES Editors‘ Choice Awards 2023

• The Wall Street Journal: Cool, Crazy and Cute Tech – CES 2023

• The Washington Post: Best and Strangest Tech of CES 2023, Best of CES 2023

• Tom’s Guide: Best of CES 2023 Awards – Best Appliance

• The National News: Best, Quirkiest Innovations at CES 2023

• Gear Patrol: Best Home Gadgets of CES 2023

LG Instaview Multi-Door Kühlgerät

• Bestproducts.com: Best of CES Home Appliances – Best Large Appliance

LG Puricare Aero Furniture

• Reviewed: CES Editors‘ Choice Awards 2023

• Twice: Twice Picks Awards – CES 2023

• PC Mag: Best Smart Home Tech of CES 2023

LG Artcool Gallery Klimagerät

• Techradar: Best of CES 2023

• Business Insider: Best Innovative Products from CES 2023

• Gadget Flow: CES 2023 Favorites

• Yanko Design: Best of CES 2023

LG Styler Shoe Case

• Digital Trends: The Most Curious Gadgets at CES 2023

LG Styler Shoe Care

• C-Net: 9 Weirdest Gadgets at CES 2023