LG Electronics wird auf der CES 2023 die neueste Generation des Klimageräts Artcool Gallery vorstellen. Mit einem 27-Zoll-LCD-Screen kann die neue Klimaanlage personalisierte Inhalte anzeigen, die zu jeder Jahreszeit passen. Zugriff auf das CMS erfolgt über die IoT-Plattform ThinQ von LG. Kernfunktion des Klimageräts ist das energieeffiziente Heizen und Kühlen in einem indirekten 3-Wege-Luftstrom.

Die Artcool Gallery präsentiert exklusive Inhalte auf einem hellen LCD-Display, das von einem schlichten Rahmen eingefasst ist und den Eindruck erweckt, dass man eher ein gerahmtes Kunstwerk als ein LG-Klimagerät betrachtet. Ein ähnliches System mit Bilderrahmen anstelle eines Displays ist auch bereits in Deutschland verfügbar. Mit der LG ThinQ App können Nutzer aus einer wachsenden Auswahl an statischen und animierten Bildern wählen – oder aus ihren Lieblingsfamilienfotos – und sich immer wieder etwas Neues anzeigen lassen, wenn ihnen nach Abwechslung ist. Das neue Modell lässt sich ganz einfach über die mitgelieferte intelligente Fernbedienung oder über eine mobile App1 steuern, mit der der Nutzer Einstellungen und Funktionen auswählen sowie den Status des Geräts in Echtzeit und von jedem Ort aus überwachen kann.

Ausgestattet mit dem Dual-Inverter-Kompressor bietet die neue Artcool Gallery eine energieeffiziente Kühlung, die bis zu 70 Prozent weniger Strom verbraucht als eine herkömmliche Klimaanlage für Wohnräume.