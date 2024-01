Cherif Rouissi verfügt über 10 Jahre Vermarktungserfahrung im deutschen Medienmarkt u.a. bei Goldbach Germany und in den letzten 2,5 Jahren bei Media Impact. Beim Axel Springer Vermarkter war Rouissi bereits für DooH und Framen zuständig. Nun wechselt er direkt zum DooH Startup nur zwei Straßen weiter im Herzen von Berlin um verantwortet die Vermarktung von DooH, Programmatic und ConnectedTV (CTV) via Framen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

