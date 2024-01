Framen launcht innerhalb seiner DooH-CMS-Plattform Ads Manager das Framen Studio. Das Studio ist ein Content-Erstellungs-Tool, mit dem User ihre eigenen statischen und bewegten Creatives erstellen können. Das Tool wird vor allem für kleine Unternehmen interessant sein, die keine Budgets oder Kapazitäten für professionelle DooH-Werbekampagnen haben. Oder für Vermarkter, die eigene Digital Signage-Inhalte auf ihren Screens ausspielen wollen.

Framen Studio teilt sich in einen Image und einen Video Editor für statische und bewegte Inhalte. Es gibt vorgefertigte Templates, in die User per Drag-and-Drop verschiedene Designelemente, eigene Bilder, Videos oder Text einfügen können. Außerdem können sie digitalen Content auf das Format der Digital Signage-Displays ausrichten.

Mit dem Tool senkt Framen weiter die Einstiegsbarriere für User, die eigentlich mit dem Wort DooH nichts anfangen können. Genau dieser Easy-Access-Ansatz – sowohl für Werbetreibende als auch für Vermarkter – ist zum Großteil das Rezept für die schnelle Expansion des Unternehmens, zumindest was Screens im Indoor-Bereich anbelangt. Im letzten Halbjahr konnte Framen mit diesem Geschäftsmodell zusätzlich zu den bestehenden europäischen Märkten nach Portugal und in die USA expandieren.

