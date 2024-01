Mit Glück ins neue Jahr? Zum Jahresende 2023 rückte die Lotto Hamburg im Rahmen der laufenden Image-Kampagne das Lotterie-Spiel Lotto „6 aus 49“ in den Fokus. Gemeinsam mit einem Hamburger Agenturgespann, bestehend aus der Mediaagentur JOM Group sowie der Kreativagentur Saint Elmo’s, generierte der Glücksspielanbieter Awareness für das Lotto-Spiel und erhöhte so nach eigener Angabe die Relevanz bei der Zielgruppe ab 18 Jahren. Um die Wahrnehmung für die Kampagne zu steigern, setzte Lotto Hamburg auf eine dynamische DooH-Kampagne, die den Menschen situativ maßgeschneiderte Creatives ausspielte.

„Digital Out-of-Home hat für Lotto in der Marketingkommunikation schon immer eine hohe Relevanz. Daher war es für uns der nächste logische Schritt, das Potenzial von DooH zu nutzen und Lotto „6 aus 49“ mit einer dynamischen Kampagne als noch relevanter in den Köpfen der Zielgruppe zu verankern“, sagt Philipp Heinzer, Media Consultant JOM Group. „Dass wir aber angesichts der deutlich längeren Vorlaufzeit für DCO-Kampagnen als für herkömmliche DooH-Aktivitäten diese Kampagne für Lotto Hamburg gemeinsam mit den Expert:innen von Saint Elmo’s Hamburg noch zum Jahresende umsetzen konnten, freut uns sehr.“

Creative-Bereitstellung in Echtzeit

Bei der Bereitstellung der Werbeträger kam Dynamic Creative Optimization (DCO) zum Einsatz, um verschiedene Motive in Abhängigkeit verschiedener Trigger zu auszuspielen.

So wurde zum Beispiel von Montag bis Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr bei Regen das Motiv „Geldregen statt Schietwetter“ in Hamburger Wohngebieten ausgespielt. In den Stadtteilen St. Georg, St. Pauli und Sternschanze wird den Rezipient:innen zu dieser Zeit dagegen die Kreation „Hier darf man alles sein. Sogar reich.“ präsentiert. Von Freitag ab 15 bis Sonntag 20 Uhr wurde in der Innenstadt oder Hamburger-Altstadt die Lotto-Zielgruppe mit dem Werbemittel „Ins Wochenende gehen und ein langes draus machen“ angesprochen.

21 unterschiedliche Werbemittel

Insgesamt wurden ab dem 22. November 2023 über einen Kampagnenzeitraum von zwei Wochen 21 unterschiedliche Werbemittel je nach Trigger auf mehr als 300 Screens von Walldecaux im Großraum Hamburg ausgespielt.

Für diese Systematik wurden zunächst verschiedene Basis-Motive kreiert, die dann mit Blick auf vordefinierte Trigger um spezifische Kreationen ergänzt wurden. „Die Kampagne zeigt, was das Beste ist, was im Marketing passieren kann: dass die richtige Botschaft zur richtigen Zeit die richtige Zielgruppe erreicht. Mit zeit- und ortsspezifischen Motiven haben wir während des Kampagnenzeitraums individuelle Botschaften im gesamten Stadtgebiet platziert und so die Kampagne zu einem Gewinn für ganz Hamburg gemacht“, erklärt Detlef Arnold, Geschäftsführer Saint Elmo’s Hamburg.

